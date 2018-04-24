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Balıkesir polisi suç örgütünü çökertti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 21:37 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Havran ilçesinde cezaevinden talimat alarak suç işlediği tespit edilen şebekeye yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Edremit KOM Grup Amirliği ekipleri, 18 Nisan’da Havran Cezaevi’nde bulunan ‘pala’ lakaplı E.D ve S.D.

Balıkesir’in Havran ilçesinde cezaevinden talimat alarak suç işlediği tespit edilen şebekeye yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Edremit KOM Grup Amirliği ekipleri, 18 Nisan’da Havran Cezaevi’nde bulunan ‘pala’ lakaplı E.D ve S.D. isimli kardeşlerden aldıkları talimatlarla ilçede iş yeri molotoflama, yağma, çek senet tahsilatı, iş yeri kurşunlama, ikamet kurşunlama, tehdit, silahla yaralama ve hakaret suçlarını işledikleri öğrenilen çeteye planlı operasyon düzenledi. Olayla ilgili olarak Ercan D. (34), Fahrettin K.(34), Tayfur K.(38), Hazar K. (18), Erçin T. (37) ve Murat B. (38) isimli şahıslar gözaltına aldı.
Sabah saatlerinde Edremit Adliyesine çıkarılan şüphelilerden 5’i tutuklandı. Hazar K. ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı getirildi. Halen Havran cezaevinde olan ve örgüt lideri olduğu ileri sürülen Erkan D. (40) kardeşi yardımcısı Sinan D.( 36) isimli şahıslarda dosya kapsamında ceza aldı.

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