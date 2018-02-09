HABER

Bıçakladığı çocuk ambulansa taşınırken tekrar saldırdı!

YAŞAM HABERLERİ | 09.02.2018 14:18 | Son Güncelleme

Karaman'da bir kişiyi bıçakladıktan sonra olay yerine gelen zanlının, ambulansa taşınan yaralıyı tekmelemesi görüntülendi

Bıçakladığı çocuk ambulansa taşınırken tekrar saldırdı!

Karaman'da 17 yaşındaki M.B., sokak ortasında kendisine küfrettiğini iddia ettiği 16 yaşındaki A.T.'yi bıçakla yaraladı. Gözaltına alınan M.B., sedyeyle ambulansla götürülürken A.T.'ye tekmeyle saldırmaya kalkışınca polis tarafından etkisiz hale getirildi.

İstanbul'da aynı günde kan donduran iki olayİstanbul'da aynı günde kan donduran iki olay

DHA'nın haberine göre olay, dün akşam saatlerinde Tahsin Ünal Mahallesi İsmet Paşa Caddesi'nde meydana geldi. M.B., yolda yürürken kendisine küfrettiğini iddia ettiği A.T. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında M.B., yanındaki bıçağı çekip, A.T'yi, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. A.T. bir işyerine sığınırken, M.B. ise çevredekiler tarafından yakalandı.

1 liralık tuvalet ücreti için engelli adama kurşun yağdırdılar1 liralık tuvalet ücreti için engelli adama kurşun yağdırdılar

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. A.T., sedyeyle ambulansa götürülerken, gözaltına alınan M.B. bu kez de tekmeyle saldırmak istedi. Polisin engel olduğu M.B. emniyete götürüldü, A.T. ise Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karaman silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

AK Parti İstanbul İl Başkanı Temurci istifa etti!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Temurci istifa etti!

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Reuters, Myanmar'da tutuklu iki muhabirinin üzerinde çalıştığı araştırmayı yayımladı

Reuters, Myanmar'da tutuklu iki muhabirinin üzerinde çalıştığı araştırmayı yayımladı

Furkan Vakfı üyesinin telefonundan çocuk pornosu çıktı!

Furkan Vakfı üyesinin telefonundan çocuk pornosu çıktı!

Ünlü isim kabına sığmadı!

Ünlü isim kabına sığmadı!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Yaşı kaç potansiyel katil bıçak cebinde. Belki de sataşıp kendi çıkarıyor kavga saldırmak için.
Diğer Haberler
Uşak’ta hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 10 kişi gözaltına alındı

Uşak’ta hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 10 kişi gözaltına alındı

Kilis'te kaza: 2'si polis, 3 yaralı

Kilis'te kaza: 2'si polis, 3 yaralı

Okulda boya kokusundan etkilenen 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Okulda boya kokusundan etkilenen 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Konya’da evlerden hırsızlığa 3 gözaltı

Konya’da evlerden hırsızlığa 3 gözaltı

Konya’da 3. kattan düşen genç yaşam mücadelesini kaybetti

Konya’da 3. kattan düşen genç yaşam mücadelesini kaybetti

Şehitler için kurban kesilerek mevlit okutuldu

Şehitler için kurban kesilerek mevlit okutuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.