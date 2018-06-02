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Bingöl'de yük treninin üzerine kaya düştü: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2018 21:37 | Son Güncelleme

BİNGÖL’ün Solhan ilçesi, Turna İstasyonu bölgesinden geçen yük treninin üzerine kaya düştü, 1 makinist yaralandı.

Bingöl'de yük treninin üzerine kaya düştü: 1 yaralı

Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, (DHA)- BİNGÖL’ün Solhan ilçesi, Turna İstasyonu bölgesinden geçen yük treninin üzerine kaya düştü, 1 makinist yaralandı.
Saat 16.00 sıralarında Bingöl'ün Solhan ilçesi, Turna İstasyonu bölgesinden geçen yük treninin üzerine, dağlardan kopan kayalar isabet etti. Elazığ-Tatvan arasında hareket ettiği öğrenilen yük treninde maddi hasar oluşurken, olayda bir makinist yaralandı. Yaralı makinist olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, kayaların altında kalan trenin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

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Bingöl'de yük treninin üzerine kaya düştü: 1 yaralıBingöl'de yük treninin üzerine kaya düştü: 1 yaralıBingöl'de yük treninin üzerine kaya düştü: 1 yaralıBingöl'de yük treninin üzerine kaya düştü: 1 yaralı

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