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Bisikletli hırsız, 2 ayda 27 işyerini soydu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2018 13:24 | Son Güncelleme

ANTALYA'da 2 ayda 27 işyerinden hırsızlık yapan E.P.

Bisikletli hırsız, 2 ayda 27 işyerini soydu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da 2 ayda 27 işyerinden hırsızlık yapan E.P. (23), polisin operasyonuyla yakalandı. E.P.'nin özellikle elektronik cihazlar çaldığı ve bunları bisikletiyle taşıdığı ortaya çıktı.
Antalya Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 2 ayda Muratpaşa ve Kepez ilçelerindeki elektronik eşya satan işyerlerinde hırsızlık ihbarlarının artması üzerine çalışma başlattı. Hırsızlığın meydana geldiği mahallelerde inceleme yapan polis, şüphelinin eşkalini belirledi. Ekipler, 27 işyerinin camlarını kırıp hırsızlık yaptığı saptanan E.P.'yi operasyonla gözaltına aldı. Şüphelinin, keşif yaptıktan sonra işyerlerinden çaldığı elektronik eşyaları bisikletiyle taşıdığı belirlendi. E.P., polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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Bisikletli hırsız, 2 ayda 27 işyerini soyduBisikletli hırsız, 2 ayda 27 işyerini soyduBisikletli hırsız, 2 ayda 27 işyerini soyduBisikletli hırsız, 2 ayda 27 işyerini soydu

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