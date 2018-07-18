HABER

Bodrum'da çıkan yangın, yazlık siteleri tehdit etti

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 21:07 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.

Bodrum'da çıkan yangın, yazlık siteleri tehdit etti

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki makilik alanda çıkan yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. Yazlık sitelerin bulunduğu bölgeye de sıçrayan alevler bahçe mobilyalarını yakarken, evlerini korumak isteyen vatandaşlar ise alevlere bahçe hortumu ve kovalarla müdahale etti. Yangında 5 hektarlık makilik alan zarar görürken, alevlere müdahale etmek isteyen 2 kişi de hafif şekilde yaralandı.
Yangın, saat 18.30 sıralarında Bitez Mahallesi Damarası mevkiindeki makilik alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayılarak önce tarım arazilerine ardından otel ve yazlık sitelerin bulunduğu bölgeye sıçradı. Alevler bazı sitelerin bahçelerine de sıçrayarak bahçe mobilyalarını yakarken, vatandaşlar hortum ve kovalarla alevlere müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları yangın bölgesinden uzaklaştırdı. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürülürken, bahçesine sıçrayan alevlere müdahale etmek isteyen 2 kişi de hafif şekilde yaralandı. Yangında 5 hektarlık makilik alan zarar gördü.
Ankara'dan tatil için yazlık evine gelen Emekli Diş Doktoru Salim Dündar (64), "Son günlerde Bodrum'da çıkan yangınların büyük bir bölümü yol kenarından ve ihmalden kaynaklanıyor. Yeter artık, insanlar bu kadar sorumsuz olmamalı. Bu kadar insana korku yaratanlar bulunursa tabi mutlaka caydırıcı cezalar verilmeli. Bölgede rüzgar çok olduğu için ekiplerin müdahalesi de çok zor oluyor. Bodrum trafiğinde ise ekiplerin olay yerine gelmesi zaman alıyor" dedi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Bodrum'da çıkan yangın, yazlık siteleri tehdit ettiBodrum'da çıkan yangın, yazlık siteleri tehdit ettiBodrum'da çıkan yangın, yazlık siteleri tehdit ettiBodrum'da çıkan yangın, yazlık siteleri tehdit etti

PARTNERKızının düğünü için kuaföre gitti düğünde kimse tanıyamadıKızının düğünü için kuaföre gitti düğünde kimse tanıyamadı
Ispartalı kardeşler 19 yıldır Adnan Oktar'ın grubundaymışIspartalı kardeşler 19 yıldır Adnan Oktar'ın grubundaymış
Otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü, 1 yaralıOtomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Büyük Birlik Parti (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den bedelli itirazı: 15 bin TL rakamı adil değil!

Büyük Birlik Parti (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den bedelli itirazı: 15 bin TL rakamı adil değil!

Son dakika! Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu ve 72 CHP'li milletvekili hakkında suç duyurusu

Son dakika! Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu ve 72 CHP'li milletvekili hakkında suç duyurusu

Ustalık belgesi olmayan lokanta açamayacak

Ustalık belgesi olmayan lokanta açamayacak

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

Ayrıldıktan sonra öyle şeyler dedi ki...

Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!

Yasak aşk vahşetinde dikkat çeken detaylar!

Adnan Oktar operasyonunda 3 kişi Emniyet'ten serbest bırakıldı

Adnan Oktar operasyonunda 3 kişi Emniyet'ten serbest bırakıldı

İlginizi Çekebilir

'Ablamla yattım, eniştemle uyandım' davasında gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı

'Ablamla yattım, eniştemle uyandım' davasında gizli kamera görüntüleri ortaya çıktı

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Antalya'da kadınlara cinsel organını gösteren Suriyeli kendini böyle savundu: Teşhirci değil, hacıyım!

Antalya'da kadınlara cinsel organını gösteren Suriyeli kendini böyle savundu: Teşhirci değil, hacıyım!

Bursa'daki 'Ablamla yattım eniştemle uyandım' iddiasında yeni gelişme!

Bursa'daki 'Ablamla yattım eniştemle uyandım' iddiasında yeni gelişme!

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağaç katliamı! Cemaat namazdayken yaptılar

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağaç katliamı! Cemaat namazdayken yaptılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı

Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı

İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!

İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!

İstanbul'a tatile gelen genç model 5.kattan düştü! Ölümle pençeleşiyor

İstanbul'a tatile gelen genç model 5.kattan düştü! Ölümle pençeleşiyor

Dolandırıldığını iddia ederek megafonla parasını istedi

Dolandırıldığını iddia ederek megafonla parasını istedi

‘Ölmeden trene de binelim’ demişler

‘Ölmeden trene de binelim’ demişler

Kanyonda piknik yaptıkları sırada baraj kapakları açıldı

Kanyonda piknik yaptıkları sırada baraj kapakları açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.