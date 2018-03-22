Bu acıya yürek dayanmaz! İkiz bebekleriyle aynı tabutta defnedildi

Ayşe Akın, eşi Beytullah Akın’ın kullandığı 20 GP 803 plakalı otomobil ile dün gece vefat eden ve bugün toprağa verilecek olan kayınpederleri Musa Akın’ın cenazesinin yapılacağı Acıpayam ilçesine bağlı Hisar Mahallesine giderken trafik kazası geçirdi. Ayşe Akın'ın içinde bulunduğu otomobilin Muhammet Akhan yönetimindeki 20 E 4171 plakalı otomobille çarpışması sonucu yaşanan kazada Ayşe Akın ve 7 kişi daha yaralandı. İkiz bebeklere 6 aylık hamile olan Ayşe Akın yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Annenin kalbi durması üzerine duruma hemen müdahale eden doktorlar bebekleri sezaryenle anne karnından aldı. Anne karnından alınan ve biri kız diğeri erkek olan bebekler de hayatını kaybetti. Akın ailesi aynı gün baba Musa Akın ve gelinleri Ayşe Akın ile birlikte henüz doğmamış olan iki çocuklarının büyük acısını yaşadı. Hayatını kaybedenler için ilk cenaze töreni kayınpeder Musa Akın için yapıldı. Musa Akın, Hisar Camii'nde öğlen namazını müteakip kılınan cenaze töreninin ardından toprağa verildi.