HABER

Bursa'da gerginlik

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 07:36 | Son Güncelleme

BURSA'da Suriyeli bir grubun, husumetli oldukları kişilerin gittiği kıraathaneyi basmasının ardından akşam da gerginlik yaşandı.

Bursa'da gerginlik

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA'da Suriyeli bir grubun, husumetli oldukları kişilerin gittiği kıraathaneyi basmasının ardından akşam da gerginlik yaşandı. Bir araya gelen yaklaşık 150 kişi, Suriyelilere ait birkaç işyerlerinin camını kırıp, olayı alkış ve sloganlarla protesto etti. Grup, polisin uyarısıyla dağıldı.
Merkez Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde Suriyeli 5 kişi, ellerinde sopa ve bıçaklarla daha önce husumetli oldukları iddia edilen kişilerin gittiği kıraathaneye gitti. Burada bir süre bağırıp çağıran grup, kıraathaneden ayrıldı.
​Olayın ardından akşam saatlerinde bir araya gelen mahalle sakinleri, Suriyelilere ait birkaç işyerinin taşla camını kırdı. Yaklaşık 150 kişilik grup, alkışlarla ve sloganlarla olayı protesto etti. Grup, polisin uyarısının ardından dağıldı.

FOTOĞRAFLI

Bursa'da gerginlikBursa'da gerginlikBursa'da gerginlikBursa'da gerginlik

PARTNERCinsel ilişki sırasında sakın bunları yapmayın!Cinsel ilişki sırasında sakın bunları yapmayın!
Yanan araç nedeniyle Bolu Dağı Tüneli 1 saat ulaşıma kapandıYanan araç nedeniyle Bolu Dağı Tüneli 1 saat ulaşıma kapandı
Otomobil karşı şeride uçtu: 1 yaralıOtomobil karşı şeride uçtu: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meral Akşener'den minik Leyla çıkışı! Sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi

Meral Akşener'den minik Leyla çıkışı! Sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi

Leyla Aydemir'in ölü bulunmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Leyla Aydemir'in ölü bulunmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Aydın'da skandal! Çakmak kamerayla tuvalete giren kadınları gizlice kaydetmişler!

Aydın'da skandal! Çakmak kamerayla tuvalete giren kadınları gizlice kaydetmişler!

Palalı saldırganlar mahalleyi birbirine kattı

Palalı saldırganlar mahalleyi birbirine kattı

Demet Akalın'dan Cem Yılmaz - Defne Samyeli aşkına ilginç yorum

Demet Akalın'dan Cem Yılmaz - Defne Samyeli aşkına ilginç yorum

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Survivor'da aşk bombası! Birsen Bekgöz ile Nihat Doğan sevgili oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakkari'de köpeğin gözlerini oyup, ölüme terk ettiler!

Hakkari'de köpeğin gözlerini oyup, ölüme terk ettiler!

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde işçiler arasında kavga çıktı! Ölüler ve yaralılar var

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde işçiler arasında kavga çıktı! Ölüler ve yaralılar var

İstanbul Başakşehir'de 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli için karar verildi

İstanbul Başakşehir'de 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli için karar verildi

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için valilikten ilk açıklama

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir için valilikten ilk açıklama

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir neden öldü? Öldürüldü mü? Şüpheli durumlar aydınlanmayı bekliyor

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir neden öldü? Öldürüldü mü? Şüpheli durumlar aydınlanmayı bekliyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan konuşma engelli çocuk Ufuk Tatar için anonslar yapılıyor!

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan konuşma engelli çocuk Ufuk Tatar için anonslar yapılıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.