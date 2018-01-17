Cinayet sanığından mahkeme başkanına: Sen kim oluyorsun?

Son Güncelleme 6 saat önce YAŞAM HABERLERİ | 17.01.2018 13:50 |6 saat önce

Söz almadan konuşmaması uyarısında bulunan mahkeme başkanına "Sen kim oluyorsun? Hakim olmuşsun ama adam olamamışsın. İddialara katılmıyorum. Adalet filan yok" diyen sanık salondan çıkartıldı. Zanlı ayrıca, "Olaydan birkaç gün önce bana, 'Sana 100 lira vereyim, eşinle cinsel ilişkiye gireyim' dedi. Bu çok ağırıma gitti." diye kendini savundu

Konya'da eşiyle para karşılığı ilişkiye girmek istediğini öne sürdüğü 53 yaşındaki İsmail Kazancı'yı, tüfekle öldüren, cesedini de yakıp çukura atan cezaevi firarisi 32 yaşındaki Tuncay Y. ile ona yardım eden arkadaşının yargılanmasına devam edildi. 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla yargılanan Y., mahkeme başkanına, ''Sen kim oluyorsun? Hakim olmuşsun ama adam olamamışsın. İddialara katılmıyorum. Adalet falan yok'' dedi. DHA'nın haberine göre olay, 2 Kasım 2016 tarihinde merkez Selçuklu ilçesi Sarayköy Mahallesi yakınlarında dağlık alanda alkol alan 2 kişinin, yakınlardaki bir çukurdan yanık kokusu geldiğini fark edip polise haber vermesi ile ortaya çıktı. İhbar üzerine sevk edilen polisler, çukurda yanmış bir kafatası ve kemik parçaları buldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, oluşturdukları özel bir ekiple, bulunan kafatası ve kemik parçalarının kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlattı. Son günlerde kayıp olan kişiler üzerinden harekete geçen polis, 22 Ekim 2016 tarihinde yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunan yalnız yaşayan seyyar satıcı İsmail Kazancı'dan haber alınamadığını belirledi. Çalışmasını İsmail Kazancı üzerinde yoğunlaştıran ekip, bu kişinin en son cesedin bulunduğu yerin yaklaşık 3 kilometre yakınında bir minibüsten inip, hurdacı Tuncay Y. ile buluştuğunu saptadı.

İZİNLİ ÇIKTIĞI CEZAEVİNE DÖNMEDİ Tuncay Y.'yi araştıran polis, bu kişinin 'hırsızlık ve yaralama' suçlarından 22 kaydı bulunduğunu, hırsız suçundan hükümlü olduğu açık cezaevinden izinli olarak çıktığını ve bir daha dönmediğini belirledi. CESEDİ TAŞIDIKLARI MİNİBÜSÜ HURDACIYA SATTILAR, KAN İZLERİ UNUTTULAR Polis, çalışmasında İsmail Kazancı'ya ait minibüsün de ortada olmadığını fark edip, aracı bulmak için araştırmaya başladı. Yapılan araştırmada eski model minibüsün hurdacıya, Tuncay Y. tarafından bin liraya satıldığını saptadı. Minibüste yapılan incelemede de kapı kolu yanında kan izlerine rastlandı. ‘Sevgili olalım mı’ lafını duydu dehşet saçtı! Tuncay Y., sokakta hurda toplarken gözaltına alındı. Y., sorgulamasında İsmail Kazancı ile birlikte kaldıkları cezaevinde tanıştıklarını ve zaman zaman görüştüklerini söyledi. Kazancı'nın olaydan birkaç gün önce eşiyle para karşılığı ilişkiye girmek istediğini söylediğini iddia eden Y., ifadesinde, 'şöyle dedi: 5,5 aylık bebeğini öldüren babadan kan donduran itiraf! "Olaydan birkaç gün önce bana, 'Sana 100 lira vereyim, eşinle cinsel ilişkiye gireyim' dedi. Bu çok ağırıma gitti. Paraya çok ihtiyacım olduğunu biliyordu. 19 Ekim günü arkadaşım Bayram B. ile buluşup, Sarayköy Mahallesi'nde alkol almaya başladık. Sonra yanımıza İsmail Kazancı'yı da çağırdık. Üçümüz birlikte alkol alırken İsmail, eşimle yine ilişkiye girmek istediğini söyledi. Sonra tartıştık. Bu sırada Bayram, ona daha önce verdiğim pompalı tüfekle İsmail Kazancı'nın başına ateş etti."