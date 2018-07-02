Cizre’de Dicle nehrine giren 2 çocuk boğuldu

Sekvan KÜDEN/CİZRE (Şırnak), (DHA)- ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinde serinlemek için Dicle Nehri'ne giren 13 yaşındaki Baran Haykır ve aynı yaştaki akrabası Roşat Noyan, boğuldu.
Yaz aylarında hava sıcaklığının 55 dereceyi bulduğu ve yüzme havuzlarının olmadığı Cizre ilçesinde, serinlemek için Yafes Mahallesi Atatürk Parkının yakınından geçen Dicle Nehri'ne giren Baran Haykır ve Roşat Noyan, vatandaşların gözü önünde akıntıya kapılarak suda kayboldu. Çocukların akıntıyla sürüklendiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirirken bazı vatandaşlar da çocukları kurtarmak için nehir sularına atladı.
Atatürk Parkı yakınında yaşanan olayda vatandaşlar ve mahalle sakinleri, çocukları kurtarmak için seferber oldu ancak vatandaşların çabaları sonuç vermeyince olay yerine gelen Cizre Belediyesi Su Altı arama kurtarma Dalgıç ekibi, çocukları bulmak için hemen çalışma başlattı.
Yaşanan üzücü olayın ardından mahalle sakinlerinin akın ettiği Dicle Nehri kıyısına gelen Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, olayla ilgili görevlilerden bilgi aldı, çalışmaları yerinde takip etti. Dalgıç ekipleri ve vatandaşların, kurtarmak için seferber olduğu çalışmalarda bazı vatandaşlar fenalık geçirince hastaneye kaldırıldı.
Cizre Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma Dalgıç ekibi, suda kaybolan Baran Haykır ve akrabası Roşat Noyan’ın cesetlerine bir saat süren çalışma sonucunda ulaştı. Çocukların cenazeleri, olay yerinde bulunan ambulanslarla otopsi için Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenazelerin sudan çıkarıldığı sırada bazı kadınlar sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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