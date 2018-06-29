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Denize giren kadınlar için tartışma yaratan sözler

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2018 10:56 | Son Güncelleme

Zonguldak İl Müftüsü Rüstem Can, 49 yaşında olmasına rağmen canıgönülden bir yere gidip denize giremediğini söyledi. "Aynı martılar gibi kayaların üzerinden denize atlıyorum." diyen Can, denize giren kadınlarla ilgili tartışma yaratan açıklamalarda bulundu: Bayanlara özel yerler olur. Vücudunu başka bayanlar görmeyecek şekilde denize girmesi lazım.

Denize giren kadınlar için tartışma yaratan sözler

Zonguldak Müftüsü Rüstem Can, kadın ile erkeğin Allah'a karşı birtakım sorumlulukları olduğunu söyledi. Hesabın Allah'a verileceğinin bilinmesi gerektiğini kaydeden Can, "Gerek erkekte gerek mümin kadında Kur'an'da ortaya konan, Efendi'mizin hanımlarından gördüğümüz şudur. Kadının, vücut hatları belli olmayacak şekilde örtülmesi Allah'ın emridir. Hadislerle bunlar sabittir. Bizler imtihan dünyasındayız. Bizler bu kadar ayet ve hadis varken bunları bir kenara bırakıp, aykırı bir şekilde gerek bu denize girmekte olur gerek normal hayatta olur. Bunların çiğnenmesi, Allah'ın rızasına aykırıdır. Bunu kardeşlerim bilsinler" diye konuştu.

'MARTILAR GİBİ KAYALARIN ÜZERİNDEN DENİZE ATLIYORUM'

Canıgönülden bir yere gidip, denize giremediğini ifade eden Can, şunları söyledi:

"Şu anda ben 49 yaşındayım. Ben canıgönülden bir yere gidip de denize giremedim. Aynı martılar gibi kayaların üzerinden denize atlıyorum. Kimsenin olmadığı yerleri arıyorum. Niye? Çünkü o haliyle bizim karşı karşıya kalmamız bizim Rabb'imizin rızasına aykırı. O yüzden imtihan dünyasındayız. Bayanlara özel belli yerler olur. Yine aynı şekilde bayan da olsa bir bayan giyim kuşamına dikkat edecek. Vücudunu başka bayanlar görmeyecek şekilde denize girmesi lazım. O tesettüre bürünmesi lazım bayan da olsa. Bayanlara mahsus olan yerlerde girebilirler, sıkıntı yok. Dedim ya tesettüre bürünecekler." (DHA)

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deniz kadın Zonguldak Zonguldak İl Müftüsü rüstem can

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
martılar kovalasın seni cahil adam
hadi sen karını kızını muz gibi soy plajda sergile aydin chp li..ehü ehü ehü
Arabistan a git sapık adam.
yobaz kafalı herif git evine küvet koy içinede 5 kilo tuz at al sana deniz sana küvet bile çok ama idare et işte
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