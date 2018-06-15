Denizli'de kaybolan Latife Ulukuş Trabzon'da bulundu!

Babası Gökhan Ulukuş'u 7 yıl önce ehliyetsiz bir sürücünün çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında kaybeden Latife Ulukuş, annesinin ikinci evliliğini yapmasının ardından kendisiyle aynı adı taşıyan babaannesi Latife Ulukuş ile birlikte Pamukkale ilçesinin Kayhan Mahallesi'nde yaşamaya başladı.
BABASININ MEZARINDA EŞOFMAN ÜZERİ BULUNMUŞTU
Latife Ulukuş, dün önce tekvando kursuna, sonra Kayhan Mezarlığı'na gitti. Burada babasının mezarını ziyaret eden Latife Ulukuş, eve dönmedi. Latife Ulukuş'tan haber alamayan yakınları, önce mezarlığa baktı. Babasının mezarının üzerinde, Latife Ulukuş'un eşofman üzerini bulan yakınları, çocuğun akşam olmasına rağmen eve dönmemesi üzerine polise kayıp ihbarında bulundu.
BABASININ EMEKLİLİK İKRAMİYESİNİ ÇEKMİŞ
Ekipler önce genç kızın vefat eden babasının emeklilik ikramiyesini çektiğini belirledi. Mezarlıkta ayrıca bir de mektup bulunan polis ekipleri Latife U.’nun Trabzon Sürmene’ye gittiğini tespit etti. Trabzon emniyeti ile yapılan görüşmeler sonucu genç kızı sağ salim bulunurken, Latife U., ifadesinin alınmasının ardından konaklaması ve gözaltında tutulması için Trabzon Sevgi Evi’ne teslim edildi.
TRABZON'DA BULUNDU
Denizli'de trafik kazasında ölen babasının mezarını ziyaret ettikten sonra kaybolan Latife Ulukuş (14), Trabzon'un Sürmene ilçesinde bulundu. Haber üzerine vatandaşların kızı tanıyıp, polise haber verdiği belirtildi.
Polis ekipleri ayrıca genç kızın Denizli’deki ailesine de haber vererek Trabzon’a gelip kızlarını almaları istendi. Aile üyelerinin Denizli’den genç kızı almak için Trabzon’a yola çıktığı öğrenildi. Genç kızın neden Sürmene’ye gittiği henüz bilinmezken, polis tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA-İHA)
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