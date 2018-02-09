El frenini çekmeyi unuttuğu tanker inşaata çarptı

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu tanker yokuş aşağı ilerleyerek inşaata çarptı.
Kaza akşam saatlerinde, Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Tuzla Caddesi'nde meydana geldi. Dursun Demir, 41 R 4390 plakalı tankeri yokuşta bıraktı. Demir'in el frenini çekmeyi unuttuğu tanker hareket ederek yolun altında bulunan inşaata çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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