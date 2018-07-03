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Eltisinin üzerine kaynar su döktü, kayınvalidesini çaydanlıkla başından yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 13:04 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eltisi Ayşe K.'nin üzerine kaynar su döken Zevcan K., kayınvalidesi Ayşe K.'yi de başına çaydanlıkla vurarak, yaraladı. Vücudunda yanıklar oluşan Ayşe K.

Eltisinin üzerine kaynar su döktü, kayınvalidesini çaydanlıkla başından yaraladı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı eltisi Ayşe K.'nin üzerine kaynar su döken Zevcan K., kayınvalidesi Ayşe K.'yi de başına çaydanlıkla vurarak, yaraladı. Vücudunda yanıklar oluşan Ayşe K. ile kayınvalidesi, hastanede tedaviye alındı.
Olay, sabah saatlerinde, Düzce'nin Dedeler köyünde meydana geldi. Zevcan K. ile eşinin kardeşinin karısı Ayşe K. arasında, kahvaltı yaptıkları sırada, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüşürken, iddiaya göre, Zevcan K., çaydanlığı alıp, içindeki kaynar suyu eltisi Ayşe K.'nin üzerine döktü. Zevcan K., daha sonra araya giren kayınvalidesi Ayşe K.'nin başına elindeki çaydanlıkla vurdu. Sesleri duyan komşular, eve gelirken, yaralı gördüğü gelin- kayınvalide için sağlık ekibinden yardım istedi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, vücudunda yanıklar oluşan Ayşe K. ile başından yaralanan kayınvaldiesi Ayşe K.'ye ilk müdahalede bulundu. Yaralılar, ardından ambulansla hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Zevcan K., olay sonrası kaçarken, polis, yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Eltisinin üzerine kaynar su döktü, kayınvalidesini çaydanlıkla başından yaraladıEltisinin üzerine kaynar su döktü, kayınvalidesini çaydanlıkla başından yaraladıEltisinin üzerine kaynar su döktü, kayınvalidesini çaydanlıkla başından yaraladıEltisinin üzerine kaynar su döktü, kayınvalidesini çaydanlıkla başından yaraladı

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