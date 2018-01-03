HABER

Emniyet müdürü Adana'yı alarma geçirdi! Film setlerini aratmayan operasyon!

YAŞAM HABERLERİ | 03.01.2018 16:13 | Son Güncelleme 16 dakika önce

Adana'da bir taksicinin boğazını kesip 15 yerinden bıçakladıktan sonra kaçan zanlı, drone, helikopter, hassas burunlu köpek ve özel harekatın yaptığı operasyonla olaydan 3 saat sonra portakal bahçesinde yakalandı.

Emniyet müdürü Adana'yı alarma geçirdi! Film setlerini aratmayan operasyon!

Alınan bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde saat 10.30 gibi meydana geldi. İddiaya göre, yol ortasında duran 01 T 1733 plakalı otomobilin bagaj kısmında kan lekesini fark eden tarım işçileri, aracın 15 metre ilerisinde yol kenarında hareketsiz yatan bir kişi görünce durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Şehir merkezinden yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan mahalleye giden 112 Acil sağlık ekibi adamın boğazının kesilerek öldürülmüş olduğunu tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptığı araştırmada, cesedin taksicilik yapan Yaşar Özgan'a (58) ait olduğunu tespit etti.
Yapılan incelemede Özgan'ın 15 yerinden bıçaklandığı ve sağ kulağının altında kesici bir aletle yapıldığı tahmin edilen derin bir yara izine rastlandı.
Yolun kenarında bulunan portakal bahçesi içinde suç aleti araştıran ekipler cesetten 50 metre uzaklıkta kanlı bir çanta buldu.

SELAMİ YILDIZ KATİLİN YAKALANMASI TALİMATINI VERDİ

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız cinayeti öğrenince katilin olay yerinden fazla uzaklaşamayacağını söyleyip, olay yerine özel harekat polisinin de sevk edilmesi, drone ve helikopter kaldırılması ve hassas burunlu köpekle arama yapılması talimatını verdi. Talimat üzerine helikopter ve drone kaldırıldı. Ayrıca hassas burunlu köpeğe zanlının bırakıp kaçtığı malzemeleri koklatıp portakal bahçesinde arama başlatıldı.

CİNAYETİN İŞLENDİĞİ YOL ÇİFT TARAFLI KAPATILDI

Aramalar yapılırken polis etrafta kuş uçurtmadı. Bu arada taksicinin cesedinin bulunduğu yolun hem geliş hem de gidiş tarafı trafiğe kapatıldı. Özel harekat polisi de portakal bahçesinde bütün ağaç diplerini ve ağaç üslerini didik didik aradı. Bu arada hassas burunlu köpek portakal bahçesinin alt tarafında kanal içine tepki verdi. Özel harekat polisi de olay yerine hemen gelerek kanalda aramaları yoğunlaştırdı. Yapılan aramalarda zanlı kanal içinde özel harekat polisi tarafından yakalandı.

ZANLI ÖZEL GÜVENLİKÇİ ELEMAN ÇIKTI

Polis zanlının üst aramasını yaptı. Yapılan aramada zanlının bir apartmanda özel güvenlik elemanı olarak çalışan Fuat Demirdelen (37) olduğu belirlendi. Zanlının yanındaki çanta da kontrol edilince, içinde pompalı tüfek, tabanca, kelepçe, çelik yelek, dizlik gibi malzemelerin olduğu görüldü. Demirdelen, özel harekat polisleri tarafından yola çıkartılarak zırhlı araca bindirilip sorgulanmak için emniyete götürüldü.

OLAY YERİNDEN CESET KALDIRILMADAN ZANLI BULUNDU

Saat 10.30'da işlenen cinayetin zanlısı 13.30'da olay yerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki portakal bahçesinin sonundaki kanalda yakalandı. Zanlı yakalandığında ceset hala olay yerinde polis inceleme yapıyordu. Ceset de zanlı yakalandıktan sonra otopsi için adlı tıp kurumu morguna kaldırıldı. İlk belirlemelere göre zanlının taksiciyi ava gitmek için çağırdığı ancak yolda parada anlaşamayıp kavga ettikleri bu nedenle öldürdüğü öğrenildi.
Emniyete götürülen zanlının sorgusu devam ediyor. (İHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
helikopter operasyon Özel Harekat adana drone hassas burunlu köpek

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emeklinin zam oranları belli oldu

Memur ve emeklinin zam oranları belli oldu

Milli Piyango ikramiyesinin Antalyalı talihlisi ortaya çıktı!

Milli Piyango ikramiyesinin Antalyalı talihlisi ortaya çıktı!

'Erdoğan'la polemik yaşayan Abdullah Gül'e, AKP'lilerin ziyaretleri bıçak gibi kesildi'

'Erdoğan'la polemik yaşayan Abdullah Gül'e, AKP'lilerin ziyaretleri bıçak gibi kesildi'

Fatih Portakal tarihleri karıştırdı

Fatih Portakal tarihleri karıştırdı

Son dakika! İran'da sokaklar karıştı! On binlerce insan gösteri yapıyor!

Son dakika! İran'da sokaklar karıştı! On binlerce insan gösteri yapıyor!

Playboy'a soyunan ilk Türk kadın Seher Şeniz'in trajik hikayesi

Playboy'a soyunan ilk Türk kadın Seher Şeniz'in trajik hikayesi

İlginizi Çekebilir

Kaçırılan üniversiteli genç kızla ilgili akılalmaz ayrıntılar

Kaçırılan üniversiteli genç kızla ilgili akılalmaz ayrıntılar

35 yıllık eşini uykusunda satırla öldürdü! İşte kan donduran cinayet için karar

35 yıllık eşini uykusunda satırla öldürdü! İşte kan donduran cinayet için karar

Düğün günü gelini öldürdü! O damattan 'pes' dedirten savunma!

Düğün günü gelini öldürdü! O damattan 'pes' dedirten savunma!

Kaynananın yatak odasında yaptığı 'pes!' dedirtti

Kaynananın yatak odasında yaptığı 'pes!' dedirtti

Erzincan Orduevi önünde kediye işkence için TSK'dan açıklama

Erzincan Orduevi önünde kediye işkence için TSK'dan açıklama

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Polis isterse aydınlatamayacağı olay yoktur yeterki arkasındaki irade(amir konumundaki kişi) sağlam olsun.
Bir insanın boğazını kesip, 15 yerinden bıçaklayarak öldürmenin hiç bir gerekçesi olamaz. Bakın altını çiziyorum normal birisi bunu kolay kolay yapmaz ve kesinlikle ceza işleyecek akli dengesi yoktur raporu çıkmazsa şaşırmayın. Ülkemde hergün cinnet getiren, eşini, çocuğunu, anasını, babasını vs. vs. öldürenler çoğaldıkça çoğalıyor, bunun sebebini veya sorumluluğunu üstlenen hiç bir yetkili yok. Adam öldürdü diye sorumluluk alınmayacak diye birşey yok. En başı eğitim, geçim derdi, fazla göç alması, borç batağında olmak gibi bir çok sebep var. Allah rahmet eylesin, canide cezasını bulsun.
BU ADANA DA YAŞAYANLARIN ALLAHII KİTABII DİNİİ İMANII YOKMUU NEKADAR PİSİŞ VE NEKADAR İNACET HABELRİNİN HEPSİİ BURADAN CIKIYOR
Diğer Haberler
Öz yeğenine saldıran tutuklu imamın savunması: Beni tahrik etti, annesinin önünde...

Öz yeğenine saldıran tutuklu imamın savunması: Beni tahrik etti, annesinin önünde...

İstanbul'daki sağlık ocaklarının kâbusu oldu! Polis onu arıyor

İstanbul'daki sağlık ocaklarının kâbusu oldu! Polis onu arıyor

Yakalandı, ilk ifadesi 'yok artık' dedirtti

Yakalandı, ilk ifadesi 'yok artık' dedirtti

Samsunlu 'Ay' 1 milyon dolar!

Samsunlu 'Ay' 1 milyon dolar!

Ankara’nın göbeğindeki dehşette polisin cezasına ‘pişmanlık’ indirimi

Ankara’nın göbeğindeki dehşette polisin cezasına ‘pişmanlık’ indirimi

Anneye en acı telefon: Çocuklarını öldürdüm

Anneye en acı telefon: Çocuklarını öldürdüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.