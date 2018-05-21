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FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 13:22 | Son Güncelleme

Bursa'da FETÖ/PDY'ye üye olmak suçlarından haklarında dava açılan karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı. Mahkeme Başkanı, 2 yıldır firari olan FETÖ'cü kocanın hamile eşine, "2 yıldır eşin yok, sen nasıl hamile kaldın" diye sorunca şaşkına dönen kadın "Bir gece ansızın geldi diye" cevap verdi.

FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

Tutuksuz yargılanabilmek için hamile kaldığı iddia edilen FETÖ sanığı kadının ilk duruşmadan bir hafta önce adliyeye gelerek sanık yakını gibi FETÖ duruşmalarına girip kendi duruşmasından önce bilgi topladığı ortaya çıktı. Rümeysa T. duruşmada hamile olduğunu itiraf ederek tutuksuz yargılanmak istedi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yapılan incelemelerde örgüt ile bağlantılı oldukları tespit edilen ve haklarında dava açılan karı koca Metin T. ile Rümeysa T. duruşmasında ilginç bir detay yaşandı.

Kocası Metin T. 2 yıla yakın bir süredir firari olan Rümeysa T. duruşmaya hamile olarak katıldı. Bebeğin kimden olduğunu soran mahkeme başkanına ise ‘Bebeğim kocam Metin’den, bir gece ansızın geldi’ cevabını verdi. Duruşmanın ardından koca Metin T. Bursa polisi tarafından yakalanırken Rümeysa T. ise kayıplara karıştı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında Metin T, eşi Rümeysa T. ve kız kardeşi Gülnur T.’nin örgüt ile bağlantılı oldukları tespit edilerek haklarında Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Silahlı terör örgütüne üye olma, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme’ suçlarından dava açıldı. Hakkındaki soruşturmayı öğrenen Metin T. yaklaşık 2 sene boyunca yakalanmamak için ortadan kayboldu. Bu esnada konuyla ilgili davalar görülmeye başlandı ve Rümeysa T. ile Gülnur T. duruşmalara katıldı.

“2 YILDIR FİRARİYKEN SEN NASIL HAMİLE KALABİLİYORSUN?”

Rümeysa T. hakim karşısına çıkmadan önce yaklaşık 1 hafta boyunca her gün Bursa Adliyesi’ne gelerek 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen FETÖ davalarına sanık yakını gibi katılarak, davaların nasıl ilerlediği ile ilgili fikir sahibi oldu. Bir haftalık alıştırmanın sonrasında kendi duruşması için adliyeye gelen Rümeysa T. duruşmada hamile olduğunu söyledi. Sanığın bu itirafı üzerine mahkeme başkanı ‘Eşin 2 yıldır firariyken sen nasıl hamile kalabiliyorsun, eşinle görüşüyor musun’ diye sordu. Rümeysa T. başkanın bu sorusuna ‘Bebeğin babası eşim, bir gece ansızın geldi’ diye cevap verdi.

Rümeysa T. ilk duruşmanın ardından hamile olduğu gerekçesi ile tutuksuz yargılanmaya devam ederken eşi Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik yapılan baskında yakalanarak tutuklandı.

Konuyla ilgili görülen davanın son duruşmasında 2 yılın ardından yakalanan Metin T. tutuklu olarak hazır bulunurken Rümeysa T’nin duruşmaya katılmadığı görüldü. (İHA)

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FETÖ Bursa hamile eş

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
ŞEYTANIN AKLINA GELMEZ BUNLARIN YAPTIĞI
bir gece ansızın gelip küskülemiş demekki :D
bu hain FETÖ cülerde ar namus tertemiz başka FETÖcü terör örgütündende peydahlamış olabilir kaltak öyle birbirlerine bağlılarki 2 yıldır yanına uğramayan hainsiz oluyor bu kanı bozuk hain FETÖ yapısı herşeye musait bunlardan herşey beklenir çünkü bu hain FETÖ yapısı soysuz sopsuz kanı bozuklar inkar yalan iftira bunların aga babası hain sümüklü papaz FETÖDÜR
Daha neler duyacağız.. bu soysuz vatansız hainlerin neler yaptıklarını..sümüklü meczup bunların hayatlarını kararttı perişan etti hala onun donunu koklayanlar varmış..ne içirdi bu beyinsizlere acaba?
ÇOK YÜREKTEN ÇAĞIRMIŞ DEMEKKİ...
Peki buna eşi ne diyecek acaba?
feto gitti menzil geldi kandırılmaya devam arabın diniyle kandırılmaya devam
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