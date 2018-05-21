FETÖ'cü karı kocanın akılalmaz planı mahkemede ortaya çıktı

Tutuksuz yargılanabilmek için hamile kaldığı iddia edilen FETÖ sanığı kadının ilk duruşmadan bir hafta önce adliyeye gelerek sanık yakını gibi FETÖ duruşmalarına girip kendi duruşmasından önce bilgi topladığı ortaya çıktı. Rümeysa T. duruşmada hamile olduğunu itiraf ederek tutuksuz yargılanmak istedi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yapılan incelemelerde örgüt ile bağlantılı oldukları tespit edilen ve haklarında dava açılan karı koca Metin T. ile Rümeysa T. duruşmasında ilginç bir detay yaşandı.

Kocası Metin T. 2 yıla yakın bir süredir firari olan Rümeysa T. duruşmaya hamile olarak katıldı. Bebeğin kimden olduğunu soran mahkeme başkanına ise ‘Bebeğim kocam Metin’den, bir gece ansızın geldi’ cevabını verdi. Duruşmanın ardından koca Metin T. Bursa polisi tarafından yakalanırken Rümeysa T. ise kayıplara karıştı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında Metin T, eşi Rümeysa T. ve kız kardeşi Gülnur T.’nin örgüt ile bağlantılı oldukları tespit edilerek haklarında Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Silahlı terör örgütüne üye olma, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme’ suçlarından dava açıldı. Hakkındaki soruşturmayı öğrenen Metin T. yaklaşık 2 sene boyunca yakalanmamak için ortadan kayboldu. Bu esnada konuyla ilgili davalar görülmeye başlandı ve Rümeysa T. ile Gülnur T. duruşmalara katıldı.