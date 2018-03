FETÖ imamının çarpık ilişkisi ifşa oldu!

İstanbul Emniyeti’nde 2 hafta süreyle gözaltında tutulan ve yaptıklarından dolayı pişmanlık duyduğunu ifade eden T.M.B. örgütün dağılması için bildiği her şeyi anlatacağını söyleyerek oldu. Düzenlenen soruşturma ve operasyonların ardından örgütte az sayıda kişinin kaldığını, yakalanan her kişinin ardından yeni görev dağılımı yapıldığını söyleyen T.M.B. , kalan örgüt üyelerine vazifeler verildiğini ama emniyetin aralıksız süren operasyonlarından dolayı kısa sürelerle yeniden görev dağılımı yapmak zorunda kaldıklarını itiraf etti.

Zelvi - Donsuz gören belki bir şey verir

Sarı - Versin de ne verirse versin

Zelvi – Kırmızı don aldım

Sarı - Together

Sarı – ho ho ho

Zelvi- Hiy sir

Zelvi- Hiy sir

Zelvi- Elh just i have

Sarı- Pain

Zelvi- Yes it is right

Sarı- I am medle

“KEYİF SENİNLE OLMAKTIR BANA”

12 Ocak 2016 tarihindeki diyalog ise şöyle

-Ben tam bir erkeğim

-Heyyy

-Kılıfı ne yapacaksın ki

-Külah dedin ya ne yapacaksın kılıfı dedim

-Olan ne

-Ben o kadar zeki değilim ki

-Uysa iyi olur uymazsa acıtır

-Tespit nasıl

-Keyif senin ile olmaktır bana