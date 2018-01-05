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Freni boşalan TIR, site duvarını yıktı

YAŞAM HABERLERİ | 05.01.2018 14:15 | Son Güncelleme 3 saat önce

Erol POLAT/GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, park halindeki TIR, freninin boşalması sonucu hareket ederek yolun alt kısmındaki bir sitenin duvarına çarpıp, yıktı. Çekicinin ön tekerleri boşlukta kalırken, TIR'ın sitenin otoparkına düşmemesi olası faciayı önledi.

Olay dün Gebze Barış Mahallesi 1493/2 Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki 34 DA 3735 plakalı TIR, iddiaya göre, freninin boşalması sonucu bir anda hareket ederek, yolun alt kısmında bulunan bir sitenin bahçe duvarına çarptı. TIR, duvarı yıkıp dururken, çekicisinin ön tekerleri boşlukta kaldı. TIR'ın sitenin otoparkına düşmemesi olası faciayı önledi.

Büyük korku yaşayan site sakinleri, "TIR otopark alanına düşmüş olsaydı, otoparktaki araç kullanılamaz hale gelebilirdi. Çocuklarımız burada oyun oynuyor, büyük bir facia atlattık" ifadelerini kullandı.

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