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Giresun Barosu Başkanı, kazada yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2018 08:41 | Son Güncelleme

GİRESUN Barosu Başkanı Avukat Soner Karademir (40), Çorum'da geçirdiği trafik kazasında hafif yaralandı.  Kaza, dün akşam saatlerinde Çorum-Samsun karayolu 30'uncu kilometresi Konaklı mevkiinde meydana geldi.

Giresun Barosu Başkanı, kazada yaralandı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- GİRESUN Barosu Başkanı Avukat Soner Karademir (40), Çorum'da geçirdiği trafik kazasında hafif yaralandı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Çorum-Samsun karayolu 30'uncu kilometresi Konaklı mevkiinde meydana geldi. Ankara'dan dönen Giresun Barosu Başkanı Avukat Soner Karademir yönetimindeki otomobil, tali yoldan çıkan kamyona çarpıştı. Kazada hafif yaralanan avukat Karademir, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Çorum Barosu Başkanı Avukat Altan Akpınar, hastanede meslektaşını ziyaret edip, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

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Giresun Barosu Başkanı, kazada yaralandıGiresun Barosu Başkanı, kazada yaralandı

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