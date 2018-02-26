Hastanede dehşet anları! Doktor acil serviste kurşun yağmuruna tuttu!

Olay bugün 12.00 sıralarında Soma Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Acil Servis’te görevli, evli ve 2 çocuk babası pratisyen hekim L.A. ile hastanenin temizlik personeli şefi olarak görev yapan Halil Top arasında tartışma çıktı.
DHA'nın haberine göre Tartışmanın büyümesi üzerine L.A., belinden çıkardığı tabancayla nişanlı olduğu öğrenilen Top’a peş peşe 3 el ateş etti. Top, bacakları ve karnına isabet eden kurşunlarla yaralandı.
Durumu ağır olan Top, aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
Olay anında acil serviste kısa süreli panik yaşanırken, soruşturma başlatan jandarma, pratisyen doktor L.A.’yı gözaltına aldı. Durumu ağır olan Halil Top'un tedavisi sürüyor.
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