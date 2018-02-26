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Hastanede dehşet anları! Doktor acil serviste kurşun yağmuruna tuttu!

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2018 14:23 | Son Güncelleme

Manisa'nın Soma ilçesinde devlet hastanesinde görevli pratisyen doktor L.A., tartıştığı, hastanenin temizlik personeli şefi Halil Top’u acil serviste tabancayla peş peşe 3 el ateş ederek vurdu. Ağır yaralanan Halil Top tedavi altında. Doktor L.A. gözaltına alındı.

Olay bugün 12.00 sıralarında Soma Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Acil Servis’te görevli, evli ve 2 çocuk babası pratisyen hekim L.A. ile hastanenin temizlik personeli şefi olarak görev yapan Halil Top arasında tartışma çıktı.

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DHA'nın haberine göre Tartışmanın büyümesi üzerine L.A., belinden çıkardığı tabancayla nişanlı olduğu öğrenilen Top’a peş peşe 3 el ateş etti. Top, bacakları ve karnına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

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Durumu ağır olan Top, aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

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Olay anında acil serviste kısa süreli panik yaşanırken, soruşturma başlatan jandarma, pratisyen doktor L.A.’yı gözaltına aldı. Durumu ağır olan Halil Top'un tedavisi sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Manisa silahlı saldırı Soma Halil Top

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
Doktor da belinde silâh ile geziyor artık ülke ne hale geldi.
@kalinka1959 Ne yapsın? Yapılanlara karşı korumasız!
@kalinka1959 teksasa öndük vsselam
Doktorları egolarından ve paraya olan aşklarından dolayı sevmem. Ama bu olayda doktor temizlikçiyi şikayet ederek sorunun çözemeyeceğini bildiğinden sinirine hakim olamamış olabilir.
@zvt06 aynen kardedes parti adamı doktora rahatsızlık vermek için görevlendirilmiş baş hekim bu işte eli var temizlikıyı üstüne Salmana da parmağı vardir
@zvt06 ezik insan tipine örnek
2 ihtimal var, ya acilde giderek artan şiddet olayları nedeniyle doktor belinde silah ile geziyor ve bir anlık sinir sonucu cinnet geçirip ateş etti. Ya da bu adam ile arasında önceden husumet vardı, silahı bilerek getirdi
temizlik şirketi ihale yoluyla yandaşa peşkeş çekilir doktor un nasıl bir haksızlık karşısında gözü döndü kim bilir
Kesin başka bir şey var doktorun ne işi olur temizlik görevlisiyle
Beyler bu pislik devletin kimlerin eline geçtiğini gösterir.Bu hayvanları göreve getirenlerde hayvan ve sülük.Doktor temizliğin tam yapılmasından sorumlu ise görevini tam yapmak zorunda.Ama Taşaronlara verilen işçilik rant beşinde olunca devlet ve atadıkları suçlu
olacak iş değil.Allahtan muayene esnasında bu hareketi yapmamış.yoksa ölü sayısı artardi
kesin dr alkollüdür araştırılsın
BELİNDE SİLAHLA DOLAŞAN DOKTORDAN NE BEKLENİR TEMİZLİK GÖREVLİSİ ŞEFİ GÖREVİNİ AKSATIYORSA GİDER BAŞ TAB. DİLEKÇENİ VER AMA SEN BELİNE SİLAHI TAKIP KENDİM HALLADERİM DİYORSAN YANLIŞ YERDE OKUMUŞSUN BOŞA OKUMUŞSUN DIŞARDAKİ MAGANDADAN NE FARKIN KALDI
silahı nerden bulmuş..beyfendi..
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