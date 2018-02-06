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Hastanede dehşet! Öz kızını boğarak öldürmeye çalıştı!

YAŞAM HABERLERİ | 06.02.2018 14:30 | Son Güncelleme

Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören 4 yaşındaki kızını boğarak öldürmeye çalışan anne ile kendisine yardım ettiği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

Adıyaman'da Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri kavşağında oturan Zeynep A., fenalaşan 4 yaşındaki Z.S. için 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ve ilk müdahalesi yapılan Z.S., Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Servisi'ne kaldırıldı. Baygınlık ve kusma şikâyeti olan çocuk tedaviye alındı.

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Anne Zeynep A., iddiaya göre yanında getirdiği elbisenin kol kısmını çocuğun boğazına bağlayarak boğmaya çalıştı. Yaklaşık 15 dakika boyunca nefessiz kalan Z.S.'nin kalbi durdu. Z.S.'nin hareketsiz yatması üzerine Anne Zeynep A., bağırarak sağlık görevlilerinden yardım istedi.

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Sağlık çalışanlarının yaptığı müdahaleler sonucunda çocuğun kalbi yeniden çalıştırıldı. Tekrardan hayata tutunan fakat beyin ölümü gerçekleşen Z.S., yoğun bakım ünitesine alındı. Burada yaşam savaşı veren Z.S.'nin annesi Zeynep A. ile ona yardım ettiği iddia edilen N.Ç., polis tarafından gözaltına alındı. Zeynep A. ile N.Ç., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Emniyette ifadeleri tamamlanan Zeynep A. ile N.Ç. adliyeye sevk edildi

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ANNE ADLİYEDE ÇALIŞIYOR

4 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürmeye çalışan Zeynep A.'nın yaklaşık 1.5 ay önce Mardin'den Adıyaman Adliyesi’ne atandığı, memur olarak 45 gündür Adıyaman Adliyesinde görev yaptığı ve yaklaşık birkaç gün önce ise Ankara'ya tayininin çıktığı belirlendi.

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ÜÇ YIL ÖNCE BOŞANMIŞ

Çocuğunu tedavi gördüğü Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hasta yatağında boğarak öldürmeye çalışan Zeynep A.'nın 3 yıl önce eşinden boşandığı ve eşiyle aynı şehirde yaşamamak için tayin isteyerek Adıyaman'a geldiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
hastane dehşet Adıyaman

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
yeriniz cehennem çukuru. KURTULAMAYACAKSINIZ
Allah Islah Etsin seni...
ne demek islah etsin. masum bebenin katilini islah eder mi Allah. Allah belasını versin
anneyim diye geçiniyor işte, bence ruh hastası
Allah senin belanı versin tipik akabeli işte
@erkan_1975_bazzz ya senin başına böyle bişey gelseydi. insanlıktan nasibini almamış
çağdaşlar
okumuş , kendi ayakları üzerinde duran , ekonomik bağımsızlığını kazanmış.. daha ne olsun..
yüzüne tükürmek isterdim. ama sen onu bile hak etmiyorsun şeytan kılıklı mahluk
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