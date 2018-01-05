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Hem lotoyu hem yılbaşı ikramiyesini tutturdu bakın ne dedi

YAŞAM HABERLERİ | 05.01.2018 08:47 | Son Güncelleme 4 saat önce

Yılbaşı ikramiyesini kazanan 4 talihliden biri KKTC’de kurpiyerlik yapan Öztürk, bileti bayiden borçla aldı. Öztürk’ün önceliği çocuklarının geleceğini garanti altına almak...

Milli Piyango'nun 61 milyon liralık yılbaşı büyük ikramiyesini kazanan dört kişiden biri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir otelde 5 yıldır kurpiyer olarak çalışan Sedat Günay Öztürk (38) çıkmıştı.

Öztürk çeyrek bileti almaya parası olmadığı için Lefkoşa'da 5 yıldır milli piyango bayiliği yapan Hasan Taşer Kanlı'dan borçla aldı. Büyük ikramiyeyi çalıştığı sırada öğrendi. Durumu eşine anlatan Öztürk, sabah ilk uçakla çocuklarıyla birlikte Ankara'ya gitti. Öztürk notere onaylattığı bileti daha sonra Milli Piyango Genel Müdürlüğü'ne verdi.

EĞER BİR GÜN ZENGİN OLURSAM

Sadece Hatay Kırıkhan'da bulunan ailesiyle telefonla konuşan Öztürk, yakınlarına "Çocuklarımın eğitimi için KKTC'ye döneceğim. Kazandığım parayla ne yapacağıma henüz karar vermedim" dedi.

Sosyal medyada "Hayat beni harcadın ama Allah kurtardı" ve "İstediğin olmuyor diye üzülme, ya daha iyisi olur ya da hayırlısı budur" diye yazan Öztürk, bir arkadaşına "Sağlıklı düşünüp, güzel karar vermem lazım. En doğrusunu çocuklarımın geleceği için yapacağım" diye mesaj attı.

Sosyal medyada Mevlana ve Mehmet Akif Ersoy'dan paylaşımlarda bulunan Öztürk'ün daha önce yazdığı "Eğer bir gün çok zengin olursam çocukluğumu satın alacağım, büyüklük sizin olsun" ve "Hayat sen nasıl bir sınavsın, nasıl çalıştıksa olmadı" sözleri de yer alıyor. Bileti satan Kanlı, "Parayı inşallah güzel kullanır. Benim bir talebim yok. Bir çikolata getirirse teşekkür ederiz. Önce çocuklarının, ailesinin geleceğini garanti altına alsın. Sonra da derneklere, sivil toplum örgütlerine ve bazı kurumlara destek olursa mutlu olurum. Kazandığı para o zaman daha bereketli olur" dedi.

SAYISALDA KAZANIP, KURDUĞU İŞTE BATIRDI

Daha önce Sayısal Loto'da 6 tutturup 1 milyon lira kazanan Sedat Günay Öztürk, parayı bir arkadaşıyla kurduğu işte batırdı. (Sabah)

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Okuyucu Yorumları 56 yorum
haram parayla mi çocuklarına gelecek hazırlayacaksın???
siz bilet almadıniz heralde
sana da "züğürt teselli " ikramiyesi çıkmış anlaşılan :)
@isimmivar HANİ BU DÜNYA İMTAHAN YERİYDİ.VERDİĞİNDE ALLAH VERDİ ÇOK ŞÜKÜR,OLMADIĞINDA KADER.ŞİMDİYE KADAR HALEN GİZEMİNİ KORUYAN TANRILI SİSTEME ,BU KADAR DUYARLI OLMAK.BENCE GEÇMİŞTEKİ İNSANLARIN KOLAY KANDIRILDIĞINA BAĞLIYORUM.
bu HARAM dediğin para avrupada ikramiye çikanlara nedense çok işe yarıyor. bizim dinimize ne zaman hurafeler ilave yapildi ozaman gercek dinden uzaklastik sen aklini kullanma ondan sonra haram para. komiksin
adamın mesleğinin anlamını bilmiyorsunuz herhalde ,kumar masalarında oyunu yöneten kişidir mesleği ne haramından bahsediyorsunuz
@hayal1420 adamsın bu kadar basit çalmak yok hemen dine bağlanıyor asla kabul etmiyorum şans bu şans beyinsizlere gelen kör talih
@isimmivar şimdi başkan. hakedilmemiş para haramdır. sen dini konularda biraz zayıfsın galiba. komik olan şu. bizim dinimiz camiye gidenide gitmeyeninde cenaze namazını şart koşmuş.
Yıllardır bu akrabamı arıyordum, tam müge anlıya çıkacaktım.
Güle güle harcarsın inşallah diğer loo piyango talihlileri gibi sonu hüsran olmaz. Ne demişler kul sıkışmayınca Hızır yetişmezmiş
Kusura bakmada Hızır Haram parayla yetişmez.
Bu adam eşek olmanın sınavını veriyor....
Ne batıracak , ortak olduğu arkadaşı kesin dolandırmıştır. Burası Türkiye
haram para ile olmaz o dedikleriniz
At bankaya faizini al otur evinde iş kurup yine batırma çar çur etme
@Serkanaydogar kazın ayağı öyle olmuyo işte faizini alınca öyle evinde oturamaz ya bi hastalık gelir ya sevdiğini kaybeder ne bilim bişiler olur işte faiz yenmez çokkk günahı var faizin ns oyunlarının bedeli çook ağırr hiç bulaşmayın bu paralara
Halkımda Nimet Abla'da soğukta saatlerce sıra bekliyor. Başka illerden bilet almaya geliyor. Anlayın artık kişinin sansı vardır bayi şansı diye bir şey yoktur. Haberdeki örnek bunun kanıtı. Nimet Abla 90 yıldır bilet satıyor tüm çekilişler dâhil(sadece yılbaşı değil) çıkan ikramiye sayısı belli. Ki milyonlarca bilet satıyorlar. Şunu anlayın artık nereden alırsanız alın sizin şansınız 10 milyonda 1
kendisine ihracat ve ithalat işi ortaklık teklif ediyorum.sermaye ondan ,akıl benden.burdan al 3 kuruşa dışarı sat 30 kuruşa,dışardan al 3 kuruşa ,burda sat 30 kuruşa.çok para var bu işte çok.
yazık o para yine heba olacak çünkü gözde para haram para
Haram diyenlere; Adam çalmadı çırpmadı bire alıp ona vererek kimseyi kandırmadı hepimiz bile isteye biletlerimizi aldık helal olsun. Emek yok derseniz iyi düşünün dünyanın adaletini, kimi beş dakikada milyon kazanır kimi taş taşıyıp ayda bin beş yüzü zor alır... Kıskanmayın. Adamı da Allah şaşırtmasın efendice, akıllıca kullansın parasını.
HARAM PARA ÇIKMIŞ BİRDE ALLAH KURTARDI DİYOR BARİ ALLAHI KARIŞTIRMA BAK KENDİ AĞZINLA SÖYLÜYORSUN DAHA ÖNCEDE SAYISALDAN BİR MİLYON ÇIKMIŞ BATIRMIŞSIN BUNUDA BATIRCAKSIN HARAM PARA KİMSEYE FAYDA GETİRMEZ HAYATIN ALT ÜST OLUR...
@keremsarac1984 Sana çıksa idi o para haram diye fakire fukaraya dağıtırmıydın yeğen ?
Piyangodan çıkan para haram filan değildir. Kumar değil bu şans oyunu... Yani bu oyuna katılan herkes helal parasıyla oyuna dahil olup biletini alır.Sonrada kazanan kişiler ortada biriken paradan payını alır. Piyango bileti HARAM dır diyen totosundan uyduran eğitimsiz cahil ve beyinsizdir.... Ha kumar oynamak haramdır konusu tartışılır. Peygamber efendimiz zamanında halkın kumara düşkünlüğünü görüp bu konuda nokta koymuştur o ayrı bir konu... Şimdi defolun gidin de dişinizin arasındaki pirinci ramazanda yutsak oruç bozulur mu klişesinden kurtulmaya bakın.. Hadi yallah arap bozmaları.
nazar etmeyın ne olur bilet alın sizinde olur ))) şaka bir tarafa yorumları okudumda size çıksaydı haram dıye almaycakmıydınız komık olmayın her kim kazanmışsa güle güle harcasın ahkam kesmektde üzerimize yok mıillet olarak ....
@alaskaa_2005 bana çıkma ihtimali milyarda sıfırdı çünkü haram olduğu için bilet almadım :D
Ne batıracak arkadaşı dolandırmıştır kesin
zaten adam kumarcıymış en büyük kumarı kazanmış ama kumar parasıyla hiç kimse bir yere varamaz
@karanliktakiadam Oynatan kazanır sadece... DEVLET...
AİLE FOTOĞRAFLARI GAYET MÜTASİP ,DİNİ BÜTÜN GÖRÜNEN, MÜSLÜMANIM DİYE GEÇİNEN AMA PİYANGODAN ÇIKAN PARALARI LÖP LÖP YUTAN İNSANLAR BUNLAR ,BİRDE ÇOCUKLARININ GELECEĞİNİ YAPACAKMIŞ BU PARAYLA PES DOĞRUSU.... BUNU YAPAN BİR ATEİST OLSA TAMAM DERİM AMA BUNLAR MÜSLÜMANIM DİYE GEÇİNEN İNSANLAR YAPIYOR HAYRET DOĞRUSU....
Piyangodan çıkana haram diyenler hacca cekilisle gitmeye çalisiyor..
harama ticara, bu kafayla mutlu olamaz bu adam alin teriyle mutlu olmayan bunla hic olmaz.
sonun hüsran senin....yakında duyarız haberlerde....birde Allah kurtardı ben demiş...toobe toobee
Bir kac yıl sonra haberlere yeniden haberlere çıkar milli piyango talihlisinin acı sonu diye. Zaten bir sefer batırmış şimdiden yazık oldu 15 milyonada sanada ailenede
haberin aslı varsa. Allah böyle sığırlara bu imkanı veriyor da. salya sümük konuşmasına sebebiyet veriyor.
ya bu adamları neden deşifre edip canlarını tehlikeye atıyorsunuz
Kurtardı seni Allah kurtardı lafa bak sen haram parayla sefa çekerken ben senin diğer dünyada yanmanı seyredeceğim lafa bak ya para olmayınca Allah yok para olunca Allah yardım etti. sen Allah deme birader ne Allah de ne de Tanrı burdan medyayı da milli yılbaşı ikramiyesini koyan koruyan hükümeti de kınıyorum bir de milli ibaresi koymuşlar. hey Allahım delirecem ya şerefsizler
nasıl oluyorda bir kaç kez büyük ikramiyeyi kazanıyorlar anlamıyorum, ben amorti bile tutturamıyorum, nasıl aynı Allaha inanacam ki bu adamla.
PİYANGODAN ÇIKAN PARA HARAMSA DEVLET HARAMI TEŞVİK EDİYOR ...EEE MİLLET KAFAYI SIYIRDI...
harammı çocuklara kuran kursunda tecavüzde haram isimmivar malı onuda yaz
Allah aşkına şu 4 çeyrek biletin sahibini profesyonel olarak bir araştırın belki sadece biri akpden bağımsız çıkar yani kıbrasa ikramiye vermeyle temize çıkamazsınız hırsızsınız ve ancak teneşir paklar
SİGARA DA SAĞLIĞA ZARARLI,AMA SATIYORLAR İŞTE:)
insallah hayırlı olur.kendisi ve ailesi icin.iyi gunlerde harcar inşallah.bizede bir araba gönderirse seviniriz.
şaştım,adam şansında bayiliğini almış.....);
Ah o arkadaş yokmu ah.
ne olmuş ne olmuş daha öncede sayısalmı tuturmuş yıldırım aynı yere iki kere düşmez bu işte başka bir şey var.
Yaramaz o para, krupiyerlikle çocuklarını doyurmakta haram.. Böyle ikramiye çıkanların sonu belli..
kıbrısda kumarda yersin :)
haram mmı tarifini bilen varmı hahaha
kimsenin garantisi yok hacı fış fışşşşşşşşş
kumar oynayıp ilk fırsatta bitecek para kıbrısta.onun yerinde olsam kücük bi köyde herkesten uzak bi hayat sürerim.her ay sonu avukatımı cağırır nasıl durum diye sorar sonra postalarım avukatı.hadi şimdi git bir ay sonra gellll...parasıyla değilmii....
Sözde modern ama Cahil ve zavallı müslümanlar Allahın gönderdiği kitabı okumaktan aciz zavallılar Açın Kurânı Kerim'i MAİDE süresi 90. Ayet okuyun Cahil münafıklar
ASLI VAR YOK NE SERÜVENLER YAZILIYOR... KURUPYELİKTEN, KURUPYELERİN ÖNÜNE DÜŞER İSE BU PARA DA BİTER.
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