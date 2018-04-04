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İhbar geldi! Sahil Güvenlik buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 22:26 | Son Güncelleme

Samsun'un Yakakent ve Alaçam sahiline 4 ölü yunus vurdu.

İhbar geldi! Sahil Güvenlik buldu

Yakakent sahilinde karaya vurmuş yunusu gören vatandaşlar Samsun Sahil Güvenlik Komutanlığını arayarak ihbarda bulundu. Denizde 4 gün önce kaybolan gencin arama çalışmaları için bölgede bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAK- 1 ekipleri bölgede araştırma yapmak için görevlendirildi. Yapılan araştırmalarda DEGAK- 1 ekipleri tarafından Yakakent ve Alaçam sahilinde karaya vurmuş 4 adet yunus bulundu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı DEGAK- 1 ekiplerinin Alaçam İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile irtibata geçmesi sonucu ölü yunuslar bölgeden kaldırıldı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Samsun yunus sahil Sahil Güvenlik

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