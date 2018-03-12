HABER

IŞİD infazcısından pes dedirten savunma! 'Poz verdirdiler...'

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 14:55 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da terör örgütü IŞİD'in infazcıları oldukları belirtilen ve örgüt adına birçok infazı gerçekleştirdikleri için tutuklanan Suriyeli M.K.. savunmasında infaz yapmadığını söyledi. Sorgusunda elleri bağlı bir kişiyi bıçakla katlederken çekilmiş fotoğrafı kendisine gösterilen M.K, bu görüntüleri için 'Biz yoldan geçiyorduk. IŞİD'liler bizi alıp infaz edilen kişinin yanına götürüp, bu şekilde poz verdirip, fotoğrafımızı çektiler. Elimdeki kesik ise evde oldu' dedi.

IŞİD infazcısından pes dedirten savunma! 'Poz verdirdiler...'

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerine bağlı ekipler, Suriye'nin Deyrizor kentinde terör örgütü IŞİD'İn infazcıları oldukları belirtilen Suriye uyruklu M.K. ve U.H.'nin Şanlıurfa'da bir evde saklandığı eve operasyon düzenleyerek yakaladı. 3 Mart tarihinde mahkemeye sevk edilen IŞİD'in sözde infazcı tutuklanarak cezaevine konuldu. Suriyeli infazcı M.K., emniyet ve mahkemede yaptığı savunmasında ise kendisinin infazcı olmadığını yoldan geçerek IŞİD'liler tarafından daha önce infaz edilen Esad rejimine bağlı askerin yanında poz verdirip, fotoğraflarının çekildiklerini savundu.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki işlemlerinin ardından tutuklanan M.K.'nin sorgu sürecinde IŞİD'İn psikolojik propaganda için dünyaya yaydığı video ve fotoğraflardaki cinayet görüntüleri gösterildi. Bu görüntüleri izleyen Suriyeli M.K., ifadesinde bu infazları kendisinin yapmadığını inkar etti. Esad rejimine bağlı bir askerin IŞİD örgütü üyeleri tarafından yakalanarak infaz edildiğini bu sırada kendileri ise yoldan geçtiğini ifadesini veren M.K. şunları söyledi: "Benim infaz edilen kişiyle birlikte olduğum bu fotoğrafı 2014 yılında IŞİD terör örgütü bölgenin kontrolünü ele geçirdiği zamana ait. Ben ve arkadaşım Enes Necip ile birlikte motosiklet ile Deyrizor’da bulunurken bizi durdurdular ve inip infazı yapılan Esad rejimi askeri olan şahıs ile fotoğraf çekilmemizi istediler. Bunun üzerine biz de indik ve teker teker bu infazı yapılan şahsın yanına gidip saçından tutarak ve sağ baş parmağımı havaya kaldırarak poz vermemi istediler ve bu şekilde fotoğraf çekildim. Ayrıca orada bulunan herkese de bu şekilde poz verdirip fotoğraf çektiler. Ben bu fotoğrafı çekildikten sonra arkadaşım ile oradan ayrıldık. İnfazı yapılan şahsı daha önce görmemiştim. Bu şahsın Esad rejimi askeri olduğunu başının üzerinde yazılan yazıdan anlamıştım."

Suriye'de şimdiye kadar hiç infaz olayına karışmadığını ileri süren M.K. savunmasında, "Bu şahsın infazını ben yapmadım. Fotoğrafta sağ kolumda bulunan bez bileklik olarak taktığım bezdir. Elimdeki sargı ise kaza ile evimdeyken elimi kesmiştim. Bu nedenle elimi sargılamıştım. Bana yukarıda göstermiş olduğunuz teşhis doğrudur. Ben cellat değilimdir. IŞİD mensubu şahıslarla herhangi bir irtibatım yoktur' ifadelerini verdiği ortaya çıktı.

Ankara’da IŞİD operasyonu: 20 gözaltı kararıAnkara’da IŞİD operasyonu: 20 gözaltı kararı
IŞİD'e katılmak için Suriye'ye gitmedi diye kocası tarafından defalarca bıçaklandıIŞİD'e katılmak için Suriye'ye gitmedi diye kocası tarafından defalarca bıçaklandı
PKK'nın planı deşifre oldu! Teröristler Afrin halkına hendek kazdırdıPKK'nın planı deşifre oldu! Teröristler Afrin halkına hendek kazdırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
IŞİD Şanlıurfa Terör örgütü infaz

En Çok Okunan Haberler

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Mina Başaran ve arkadaşlarına ünlülerden son veda

Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!

Nepal'de büyük facia! Yolcu uçağı alev alev yandı!

İran'da düşen uçağın enkaz görüntüleri ortaya çıktı

İran'da düşen uçağın enkaz görüntüleri ortaya çıktı

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

Survivor 2018'de bir şok ayrılık daha! Acun Ilıcalı açıkladı: 'Melih Özkaya'nın Survivor macerası bitti'

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

İran'daki uçak kazasında öldü denilen pilot ortaya çıktı!

Ankara'da son dakika korkutan patlama!

Ankara'da son dakika korkutan patlama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aliağa'daki fabrikada 2 işçinin ölümüyle ilgili 3 kişiye tutuklama

Aliağa'daki fabrikada 2 işçinin ölümüyle ilgili 3 kişiye tutuklama

Türk askeri Afrin’i izliyor

Türk askeri Afrin’i izliyor

Eşini öldüren koca, tutuklanıp izinli çıktığı cezaevine konuldu

Eşini öldüren koca, tutuklanıp izinli çıktığı cezaevine konuldu

Tavuk çiftliğinde çıkan yangında 22 bin civciv telef oldu 

Tavuk çiftliğinde çıkan yangında 22 bin civciv telef oldu 

Başkent’te eşini öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

Başkent’te eşini öldüren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

Nizip'te 5 bin paket kaçak sigara ele geçti

Nizip'te 5 bin paket kaçak sigara ele geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.