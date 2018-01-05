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İstanbul'da seri tecavüzcü dehşeti: İtiraf etti, tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ | 05.01.2018 23:43 | Son Güncelleme 5 saat önce

İstanbul'da kadınları evlerine kadar takip ederek gece yarısından sonra içeri girerek tecavüz eden bir kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelinin Bakırköy, Sarıyer, Beşiktaş'ta 4 kadına tecavüz ettiği öğrenildi.

İstanbul'da seri tecavüzcü dehşeti: İtiraf etti, tutuklandı

Beşiktaş'ta 31 Aralık gecesi meydana gelen olayda bir kadına tecavüz eden şüpheliyi yakalamak için harekete geçen dedektifler önceki gün Duran E. adlı şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin askerden kısa süre önce geldiği ve işsiz olduğu tespit edildi.

DAHA ÖNCE TECAVÜZE UĞRAYAN 3 KADIN DA TEŞHİS ETTİ

Polis olayla ilgili yaptığı soruşturmada İstanbul'da daha önceden meydana gelen tecavüz olayları mağdurlarına şüphelinin resmini gönderdi. Beşiktaş ve Sarıyer ve Bakırköy'de daha önceden tecavüze uğrayan 3 kadında şüpheliyi resminden teşhis etmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne çağrıldı. Gelen kadınların Duran E.'yi kendilerine tecavüz eden kişi olarak teşhis ettikleri öğrenildi. Yapılan teşhislerle şüphelinin tecavüz ettiği kadın sayısı 4'e çıktı.

İTİRAF ETTİ TUTUKLANDI

Poliste yapılan sorgusunda şüphelinin hırsızlık için girdiği evdeki kadınlara tecavüz ettiğini itiraf ettiği öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

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tecavüz tutuklama istanbul

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Yahu ben bilmedigim bir binaya girerken yanliş zile basmaya korkuyorum. Adamlardaki rahatliga bak. E tabi biliyorlar ceza yok, olsada 3 ay yatip cikacak. Rahat rahat takiliyor. Biri bunu evde vursa, bu kansizi adam yerine koyarlar sen daha fazla hapis yatarsin. Ey benim güzel ülkem.
Bunlar bu aralar çoğaldı bunları asmak gerekiyor. Cumhurbaşkanımız idam yasasını getirecekti. Unuttu galiba hatırlatayım dedim. Halkım istiyor, Önüme gelirse imzalarım diyordu. O nada gerek kalmadı Ohal var meclise gerek yok KHK ile Hallediversin çabuk oluyor.
memleketi öyle bir hale getirdilerki böyle iğrenç olaylar çok sıradan geliyor hergün birbirinden utanç verici haberler Allah sonumuzu hayır etsin yaşanacak gibi değil güzelim vatan
idam
malesef ülkemiz öyle bir duruma geldik toplum tamamen sapıkları işin kötü yanı tecevüz ün cezası yoktur günümüz gugukunda
Ülkemizdeki yanlış eğitim sistemininin sonuçlarından yanlızca 1 tanesi
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