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İstanbul'da sevgili işkencesi! Aracıyla üzerinden geçti

YAŞAM HABERLERİ | 30.01.2018 06:12 | Son Güncelleme 3 saat önce

İstanbul'da sevgilisi Ezgi Y.'nin üzerine sürdüğü aracın tekerleklerini, genç kadının vücudunun üzerinde bırakarak eziyet ettiği öne sürülen Savaş A. hakkında müebbet hapis cezası istendi.

İstanbul'da sevgili işkencesi! Aracıyla üzerinden geçti

33 yaşındaki Ezgi Y. ile Savaş A. (40) bir süredir birliktelik yaşıyordu. Olay günü, sevgilisiyle tartışma yaşayan Ezgi Y., İstanbul Sarıyer'deki evine alkollü gelen sevgilisini sakinleştirmek istedi. Konuşmanın ardından evden ayrılan Savaş A., otoparka gitti. Ezgi Y., iddiaya göre alkollü araç kullanmasını engellemek istediği sevgilisini durdurmak için otoparka gitti.

Savaş A., aracına binerek önüne geçen Ezgi Y.'ye önce çarptı. Ardından yere düşen kadının üzerinden defalarca araçla geçen Savaş A., bir de aracının tekerlekleriyle genç kadının üzerindeyken aracını durdurdu.

GÜVENLİKÇİ KURTARDI

Kaburga kemikleri dahil vücudunda birden fazla kırık bulunan talihsiz kadın, güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde hastaneye kaldırıldı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Savaş A. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi. Zanlı, Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

(Sabah)

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
en ağır cezaların verilmesi dileklerimle
cezaevinde sislenmesi dileğiyle
Bu erkek musvettelerin gucu neden sadece korumasiz kadina yeter? Tum erkekler icin konusmuyorum ama ki bir bayan olarak esini zevkine doven erkeklerin olmesini istiyorum. Hasta ruhlu erkeklerin...
BÖYLE ZEPEMENKLERİN PEŞİNDNE GİDEN TEYZENİNİ HİÇMİ SUÇU YOK .
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