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İstinat duvarı binanın üzerine çöktü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2018 19:47 | Son Güncelleme

İZMİT'te, yağmur yağışı sonrası istinat duvarı 5 katlı binanın üzerine çöktü.

İstinat duvarı binanın üzerine çöktü

Dinçer AKBİR- Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, yağmur yağışı sonrası istinat duvarı 5 katlı binanın üzerine çöktü. Tehlikenin önceden fark edilerek binanın boşaltılması sonucu yaralanan olmadı.
Gece saatlerinde, İzmit Serdar Mahallesi Girgin Sokak'ta 18 daireli 5 katlı apartmanın arkasındaki istinat duvarından gelen çatırdama seslerini duyan apartman sakinleri, binayı boşaltarak yetkililere haber verdi. Binanın bulunduğu sokağa gelerek inceleme yapan AFAD ekipleri, bina sakinlerine geceyi başka yerde geçirmeleri konusunda uyarıda zbulundu. Binanın boşaltılmasının ardından gece saat 02.00 sıralarında istinat duvarı 5 katlı binanın üzerine çöktü. Binanın duvarları hasar gördü. Bina mühürlenirken, inceleme başlatıldı.

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İstinat duvarı binanın üzerine çöktüİstinat duvarı binanın üzerine çöktüİstinat duvarı binanın üzerine çöktüİstinat duvarı binanın üzerine çöktü

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