İzmir'de, İsrail'in saldırılarına tepki

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu üyeleri, düzenledikleri basın açıklamasıyla, İsrail devletinin, ABD'nin İsrail'deki konsolosluk binasını Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti. İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri Platformu üyesi yaklaşık 50 kişi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir araya gelerek, ABD'nin Tel Aviv'de bulunan Başkonsolosluk binasını Kudüs'e taşımasını protesto eden Filistinlilere yönelik İsrail askerlerinin gerçekleştirdiği katliamı protesto etti. "Katil İsrail, Filistin'den Defol", "Emperyalizm kaybedecek Filistin kazanacak" yazılı dövizler taşıyan grup, "Filistin'de düşene, dövüşene bin selam", "Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi" sloganları attı. Grup adına basın açıklamasını okuyan KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ulaş Yasa, 70 yıl önce yurtlarından sürülen Filistinli mültecilerin, topraklarına geri dönüş haklarını talep ettikleri 30 Mart Toprak Günü'nde başlayan İsrail vahşetinin, bugün onlarca kişinin öldürüldüğü, binlerce kişinin yaralandığı büyük bir katliama dönüştüğünü vurgulayarak, "ABD'nin Ortadoğu'daki şımarık çocuğu İsrail, katliama doymadığını bir kez daha göstermiştir. İsrail işgal güçlerinin Gazze'de silahsız sivillere gerçek mermi, plastik mermi, havan topları ve gaz bombalarıyla düzenlediği saldırı sonucu en az 60 Filistinli hayatını kaybetti, binlerce Filistinli yaralandı. Kanlı Pazartesi olarak tarihe geçen bu insanlık dışı saldırıda, basın emekçileri ve sağlık emekçileri de hedef alındı" dedi. Ulaş Yasa, nerenin başkent olacağına ABD'li ya da İsrailli politikacıların değil, orada yaşayan halkların karar vermesi gerektiğini belirterek, "Bu kanlı katliamdan fail İsrail devleti kadar, İsrail kışkırtıcılığı yaparak Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyan, bölgede büyük bir provokasyon yaratan ABD de sorumludur. Katliamın gerçekleştiği saatlerde ABD Başkanının İsrail'i kutlayan bir tebrik mesajı yayımlaması, asla unutulmayacak bir utanç belgesi olarak insanlık tarihine geçmiştir" dedi.