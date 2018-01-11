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Kadın kılığına girip TIR şoförlerini ilişki vaadiyle kandırıyorlardı! 'Macera olsun diye...'

YAŞAM HABERLERİ | 11.01.2018 11:53 | Son Güncelleme 26 dakika önce

Kocaeli’nin Gebze ve Körfez ilçelerinde kadın kılığına girip TIR parklarında sürücülere ilişkiye girme bahanesiyle yaklaşıp hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre 28 Aralık Gebze Nakliyeciler Sitesi’nde bulunan bir TIR otoparkında meydana geldi. Şahıslardan L.Ş.(30) kadın kılığına girerek ilişkiye girme bahanesi ile otoparkta bulunan sürücülerin yanına gitti. Bu esnada diğer şahıs B.C. (24) ise otomobilde diğer şahsı bekledi. İlişkiye girme bahanesiyle sürücülerin yanına giden giden L.Ş. bir TIR'dan 2 bin 500 TL çalıp, kendisini bekleyen otomobille olay yerinden uzaklaştı. Şahıslar aynı yöntem ile Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan bir dinlenme tesisindeki TIR'dan da bin TL çalarak kayıplara karıştı.

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Kocaeli Asayiş Şube Müdürülüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri gelen ihbarlar üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonucunda şahısların İstanbul’un Pendik ilçesinde ikamet ettikleri öğrenildi. Düzenlenen operasyon sonucu şahıslar Pendik’te kıskıvrak yakalandı. Öte yandan L.Ş.’nin hırsızlık ve çeşitli suçlardan 6 adet kaydı, B.C.’nin ise çeşitli suçlardan 15 adet kaydının bulunduğu öğrenildi. Ayrıca şahıslar ifadelerinde maddi durumlarının iyi olduğu, bu işi sadece macera olsun diye yaptıklarını belirtti. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan şahıslar adliyeye sevk edildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Körfez Gebze Kocaeli TIR

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Onca sabıka kaydı varmış da niye hala dışardalar ve zor şartlarda çalışan bu insanların ekmeğine göz dikiyorlar. Durumları iyi olacak tabii kim bilir kaç kişinin emeğini gasp etmiş her biri suç sayısına bakılırsa. Bu defa bari tutuklanırlar da alın teri ile çalışanların kabusu olmazlar artık.
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