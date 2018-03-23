Kamyonet, motosiklete çarptı; 2 kardeşten biri öldü, diğer yaralandı

Erol POLAT/DARICA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde kamyonetin çarptığı motosikletteki iki kardeşten İsmail Bal (21) öldü, Umut Bal (19) ise ağır yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, öğle saatlerinde, Sırasöğütler Mahallesi Okul Caddesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen kamyonet, aynı yöne giden İsmail Bal yönetimindeki 41 VZ 209 plakalı motosiklete çarptı. Kazada, aracın altında yaklaşık 60 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü İsmail Bal ile yanındaki kardeşi Umut Bal yaralandı.
Kamyonet sürücüsü kaçarken, yaralı iki kardeş, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan İsmail Bal, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Kaza, saniye saniye çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis, kamyonet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
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