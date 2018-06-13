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Karasu Çayı taştı; ekili alanlar su altında kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2018 14:35 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yapımı devam eden Kılavuzlu Barajı'na ait kanallardaki su temizlik amacıyla boşaltılınca Karasu Çayı taştı.

Karasu Çayı taştı; ekili alanlar su altında kaldı

Kadir ÇELİK/ İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yapımı devam eden Kılavuzlu Barajı'na ait kanallardaki su temizlik amacıyla boşaltılınca Karasu Çayı taştı. Taşan çayın çevresindeki pamuk ekili 100 dönüm alan su altında kaldı.
Nurdağı- İslahiye ve Hatay'ın Amik Ovası'nı sulayacak Kahramanmaraş Kılavuzlu Barajı'na ait kanallarının temizlenmesi amacıyla içerisindeki su boşaltıldı. Suyun bırakılmasıyla İslahiye ilçesindeki Karasu Çayı' taştı. Çayın taştığı bölgede bulunan başta pamkuk gibi 100 dönüm ekili alan su altında kaldı.
Güllühöyük Mahalle Muhtarı Devlet Köse, çitfçinin emeğinin su altında kaldığını belirterek, yetkililerden yardım istedi.
FOTOĞRAFLI

Karasu Çayı taştı; ekili alanlar su altında kaldıKarasu Çayı taştı; ekili alanlar su altında kaldıKarasu Çayı taştı; ekili alanlar su altında kaldıKarasu Çayı taştı; ekili alanlar su altında kaldı

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