HABER

Kartal'da bir kitabevinde yangın çıktı: Yaralılar var

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 05:12 | Son Güncelleme

Kartal’da bir kitapçının deposunda çıkan yangında 3 kişi yaralanırken 1 kişi de dumandan etkilendi. Panikleyen vatandaşlar camdan aşağıya atlayarak yangından kurtuldu.

Olay, 02.30 saatlerinde, Kartal, Kordonboyu Mahallesi, Hamam Sokak’ta bulunan bir kitapçının deposunda meydana geldi. Kitapçının deposunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Binanın girişindeki kitabevinin birinci katında çıkan yangın kısa sürede üst katlardaki ikametlere sirayet etti.

Olayı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye, polis ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken binada ikamet eden vatandaşlar da kendi imkanlarıyla dışarı çıkmaya çalıştı. Edinilen bilgiye göre bu esnada vatandaşlardan biri ağır üç kişi yaralanırken bir kişi de dumandan etkilendi.

Kitap mağazasında çıkan yangın binaya sıçradı: Biri ağır 3 yaralı

İddiaya göre binada ikamet edenlerden Ömer Kavak panikleyerek birinci kattan aşağıya atladı. Ağır yaralı olduğu tespit edilen Kavak, ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Araştırma Hastanesine götürüldü.

"CAMDAN ATLAYANLAR OLDU"

Olayı gören bir vatandaş ise “Yangın büyük ihtimalle elektrik kontağından çıktı. Çevrede ki vatandaşlar taş atarak haber verdiler içerideki arkadaşlara. Yangından kurtulmak için içeriden dışarı atlayanlar oldu. Birinin eli yandı büyük ihtimalle atlayan da oydu. Birinin ayağı falan kanıyordu. Toplam içeride 3 ve ya 4 kişi vardı. Şuan da burası kitap evi olarak kullanılıyor” dedi.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polisin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor.

(İHA)

Ömer Halisdemir davasında karar çıktı! Ömer Halisdemir davasında karar çıktı!
İstanbullular dikkat! Bazı seferler iptal edildiİstanbullular dikkat! Bazı seferler iptal edildi
Devlet Bahçeli'den iki farklı seçim açıklaması!Devlet Bahçeli'den iki farklı seçim açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kartal yangın kitabevi

En Çok Okunan Haberler

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Nevin Yanıt'tan şoke eden Survivor itirafı!

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Başak Parlak: 'Şevkat Yerimdar benim için bitti'

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

ABD'den çok konuşulacak erken seçim açıklaması

ABD'den çok konuşulacak erken seçim açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ankara’da 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Ankara’da 10 araç birbirine girdi: Yaralılar var

İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

İğrenç olay! Odun kırma bahanesiyle götürdüğü erkek çocuğunu taciz etti!

Yer: Adana! Silahı verdi, 'yaparsam öldür' dedi, öldü

Yer: Adana! Silahı verdi, 'yaparsam öldür' dedi, öldü

Rize'de skandal görüntüler! Sosyal medyaya bomba gibi düştü

Rize'de skandal görüntüler! Sosyal medyaya bomba gibi düştü

Tekirdağ'da vahşet! Kocasını döve döve öldürdü!

Tekirdağ'da vahşet! Kocasını döve döve öldürdü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.