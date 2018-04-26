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Kayseri'de 5 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 12:32 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, örgütün gizli haberleşme programlarını kullandığı öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, örgütün gizli haberleşme programlarını kullandığı öne sürülen 5 kişi gözaltına alındı.
Melikşah Üniversitesi eski çalışanlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, haklarında yapılan işlemin ardından adli kontrolle serbest bırakılan 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin düzenlediği operasyonda, M.U., G.Ö., K.S., A.K. ve A.S.Y. gözaltına alındı.
Örgütünün kriptolu haberleşme uygulamaları Bylock, Eagle ve Kakao kullandıkları öne sürülen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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