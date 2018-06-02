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Kazdağları'ndaki yangında erken müdahale ağaçları kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2018 10:18 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Havran ilçesinde çıkan yangında, alevler, erken müdahaleyle yakındaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Kazdağları'ndaki yangında erken müdahale ağaçları kurtardı

Fatih Emrah ERDOĞAN/HAVRAN (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Havran ilçesinde çıkan yangında, alevler, erken müdahaleyle yakındaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Kazdağları’nın Hanlar bölgesindeki Dedekıran mevkiinde yangın çıktı. Edremit-Yenice karayolundan geçen araç sürücülerin fark edip, haber verdiği yangın bölgesine Edremit Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 8 arazöz ve bir su tankeri sevk edildi. Erken müdahale sayesinde alevler, yakındaki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. 5 dekarlık alanda bitki örtüsünün zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Kazdağları'ndaki yangında erken müdahale ağaçları kurtardıKazdağları'ndaki yangında erken müdahale ağaçları kurtardıKazdağları'ndaki yangında erken müdahale ağaçları kurtardıKazdağları'ndaki yangında erken müdahale ağaçları kurtardı

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