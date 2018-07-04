Kendisini basketbol potasına asan genci arkadaşları kurtardı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, bir okulun bahçesindeki basketbol potasına kendisini asarak ölmek isteyen İsmet D. (19), arkadaşları tarafından ipten alınıp, kalp masajı yapılarak yaşama döndürüldü.
Olay, cuma günü saat 19.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Batı Hadimi Mahallesi'ndeki okulun bahçesinde meydana geldi. Okulun bahçesine gelen İsmet D., henüz belirlenemeyen nedenle kendisini iple basketbol potasına astı. İsmet D.'yi ipte asılı gören arkadaşları, koşarak gencin yanına geldi. Arkadaşları bıçakla ipi kestikten sonra İsmet D.'nin nabzını kontrol etti. Nabzının atmadığını gören gençlerden biri, kalp masajı yaparak İsmet D.'yi yaşama döndürdü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gençlerden biri sağlık ekiplerine, "Geldiğimizde nabzı yoktu, kalp masajı yaptıktan sonra nabzı geri geldi" dedi. Bunun üzerine sağlık görevlisi, gençlere, "Bravo size" dedi. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İsmet D.'nin tedavisi sürüyor. Poliste olayla ilgili soruşturma başlattı.
FOTOĞRAFLI
Alaattin Çakıcı’nın raporunda imzası bulunan il müdürü ve başhekim görevden alındı
Naim Süleymanoğlu'nun mezarı açılıyor! DNA ve doku örnekleri alınacak
Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce arasındaki kriz büyüyor! 'Örgüte kimse talimat veremez'
Karaman'da korkunç olay! Kardeşini dövdü, babasını öldürdü
Independent: IŞİD geri dönüyor
Başörtülü kadına saldırıp göğsünü kestiler!
CHP'de 'Kurultay' sesleri! Aziz Kocaoğlu'ndan bildiri hazırlığı
Köprüden atladı, polis son anda yakaladı
YKS tercih kılavuzu 2018 yayınlandı
1 çocuk annesi öğretmen arabada öğrencisiyle basıldı!
Akdeniz'de zehirli denizanası şoku! Uzmanlar uyardı: 'Ölüsüne dahi dokunmayın'
Okuyucu Yorumları 0 yorum