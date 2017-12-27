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Kendisini döven kocasını sokak ortasında öldürdü!

YAŞAM HABERLERİ | 27.12.2017 14:15 | Son Güncelleme 1 saat önce

İstanbul Kasımpaşa'da imam nikahlı kocasını öldürdüğü iddia edilen bir kadın gözaltına alındı. Emniyette sorguya alınan kadının ifadesinde "Kocamdan şiddet görüyordum" dediği öğrenildi.

Kendisini döven kocasını sokak ortasında öldürdü!

İstanbul Emniyeti’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçiren olay dün gece Beyoğlu’na bağlı Kasımpaşa’da yaşandı.

Sözcü gazetesinden Tugay Saday'ın haberine göre, Çiğdem K. isimli bir kadın imam nikahlı olduğu öne sürülen kocası Salih Y. ile Kasımpaşa’da Aynalı Cadde’de yürüyordu. İkili arasında çıkan tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından Çiğdem K. Salih Y.’yi cadde üzerinde bıçaklayarak öldürdü. Yaşanan olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli kadını kısa sürede gözaltına aldı. Gözaltına alınan kadın Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

“ŞİDDET GÖRÜYORDUM, ÖLDÜRDÜM”

Emniyette sorguya alınan kadının ifadesinde “Kocamdan şiddet görüyordum” dediği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kasımpaşa istanbul

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