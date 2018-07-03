HABER

Kırıkkale'de uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2018 18:52 | Son Güncelleme

KIRIKKALE Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde satanlara yönelik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i, tutuklandı.

Kırıkkale'de uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde satanlara yönelik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i, tutuklandı.
Narkotik ekipleri, E.K.'nin Ankara'dan Kırıkkale'ye satmak üzere uyuşturucu madde getireceği yönündeki ihbarı değerlendirerek, kent girişinde şüphelinin bulunduğu araca operasyon düzenledi. Yapılan aramada, bir miktar eroin ele geçirildi, araçtaki E.K., Y.D. ve K.A gözaltına alındı. Y.D., savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken K.A. hakkında ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararı verildi. Mahkeme heyeti, E.K.'yi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklayarak cezaevine gönderdi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERGören inanamıyor! Ne olduğunu öğrenince...Gören inanamıyor! Ne olduğunu öğrenince...
Su alan teknesini onarırken boğulan Kulaoğlu toprağa verildiSu alan teknesini onarırken boğulan Kulaoğlu toprağa verildi
Şanlıurfa'dan Suriye sınırına askeri sevkiyatŞanlıurfa'dan Suriye sınırına askeri sevkiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

TBMM'yi kim yönetecek? Deniz Baykal kararını değiştirdi

TBMM'yi kim yönetecek? Deniz Baykal kararını değiştirdi

Son dakika! Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt! CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?

Son dakika! Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt! CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kan donduran iğrençlik! 5 yaşındaki kız çocuğuna otelde...

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde kan donduran iğrençlik! 5 yaşındaki kız çocuğuna otelde...

Sapığa hakimden ilginç cevap: Bir pala bıyıklıya denk gelseydi de görseydin gününü

Sapığa hakimden ilginç cevap: Bir pala bıyıklıya denk gelseydi de görseydin gününü

Kahramanmaraş ve Çorum'da deprem! Kandilli son depremler

Kahramanmaraş ve Çorum'da deprem! Kandilli son depremler

Bu kadarına da pes! Ekmeğin içinden takma diş çıktı

Bu kadarına da pes! Ekmeğin içinden takma diş çıktı

Hakkari'de köpeğin gözlerini oyup, ölüme terk ettiler!

Hakkari'de köpeğin gözlerini oyup, ölüme terk ettiler!

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde işçiler arasında kavga çıktı! Ölüler ve yaralılar var

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde işçiler arasında kavga çıktı! Ölüler ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.