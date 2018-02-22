Kızıltepe’de 41 bin paket gümrük kaçağı sigara ve 443 kilogram nargile tütünü ele geçirildi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yapılan yol kontrolünde 41 bin paket gümrük kaçağı sigara ve 443 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrollerinde, durdurulan çekici araca ait arka dorse kısmında yapılan aramada gizlenmiş vaziyette 41 bin gümrük kaçağı sigara ve başka bir araç içerisinde yapılan aramada ise 443 kilogram nargile tütününe el konuldu.

Çekici ve araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.