Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, çocuklarını ve eşini kaybetti

Kaman'dan Kırşehir yönüne gitmekte olan Sedat Üçkol'un kullandığı 06 ZVK 95 plakalı otomobil, Çağırken köyü yakınlarında sürücünün aniden önlerine çıkan köpeğe çarpmamak direksiyonu kırması sonucu devrildi.
Araçta sıkışan sürücü ile 5 aylık hamile eşi Esra, kızı 3 yaşındaki Ela Üçkol ve baldızı Fadime Sevindir, jandarma ve sağlık ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Esra Üçkol ile kızı Ela Üçkol, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Hamile kadının karnındaki bebeğin de kurtarılamadığı öğrenildi.
Sürücü Sedat Üçkol'un da hayati tehlikesi devam ediyor.
(AA)
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