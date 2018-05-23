Köylülerden jeotermal tesis tepkisi

Bahattin ALBAYRAK / BOZDOĞAN (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, özel bir şirket tarafından kurulmak istenen jeotermal tesisi projesine Valilik tarafından verilen 'ÇED gerekli değildir' kararının iptali için 6 mahalle muhtarı tarafından açılan dava kapsamında bölgede yapılan keşif ve bilirkişi incelemesi sırasında, köylüler Nazilli-Bozdoğan karayolunu trafiğe kapatarak eylem yaptı, tepkilerini dile getirdi.

Bozdoğan'ın kırsal Koyuncular Mahallesi, Çamaltı Mevkisi'nde, jeotermal tesisi kurulması için yaklaşık bir yıl önce bir elektrik şirketi tarafından 13 sondaj kuyusu açıldı. Ancak köylerinde jeotermal tesisi kurulmasını istemeyen Koyuncular ile komşu Seki, Kızılcaköy, Olukbaşı, Amasya ve Akseki mahalleri muhtarları, Aydın Valiliği'nin verdiği 'ÇED gerekli değildir' kararının iptali için geçen ekim ayında Aydın İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme, sondaj kuyularının açıldığı bölgede keşif yapılmasına karar verdi.

Mahkeme tarafından tayin edilen bilirkişi heyeti, bugün bölgeye gelirken, jeotermal tesisi kurulması planlanan Koyuncular Mahallesi'nin köylüleri Nazilli-Bozdoğan karayolunu tarafiğe kapattı. Köylülerin eylemine diğer çevre mahalellerdeki köylülerin yanı sıra Aydın Çevre Platformu (AYÇEP) Başkanı Mehmet Vergili, İYİ Parti Bozdoğan İlçe Başkanı Birol Özsoy ve CHP Bozdoğan İlçe Başkanı Hasan Karayer de destek verdi. 'İncir için adalet', 'Çevre için adalet', 'Zeytin için adalet' dövizleri taşıyan köylüler, karayolunda trafik akışını engelledi. Jandarmanın uyarısı üzerine köylüler eylemlerine son vererek, yaklaşık yarım saat sonra yolu tekrar trafiğe açtı.

Koyuncular Mahalle Muhtarı Kemal Mutaf, "Bizler tarım arazilerimizde jeotermal tesis kurulmasını istemiyoruz. Bizler sonuna kadar adalete güveniyoruz. Görüldüğü gibi bugün mahkemenin aldığı karar doğrultusunda bölgemize bilirkişi heyeti inceleme yapmak için geldi. Bizler de eylem yaparak, jeotermale karşı olduğumuzu bir kez daha gösterdik" dedi.

Bilirkişi heyeti, keşfin ardından bölgeden ayrılırken, köylüler de dağıldı.