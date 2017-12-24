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Küçük yaşta evlendirilmişti! Mahkemeden ibretlik ceza...

YAŞAM HABERLERİ | 24.12.2017 19:54 | Son Güncelleme 6 saat önce

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde, 7 yıl önce 17 yaşında olan gencin, o zaman 14 yaşındaki Yeşim K. ile nikahsız evlenmesi ile ilgili açılan kamu davasında damat 'cinsel istismar' suçundan, babası ve kayınpederi ise 'yardım ve yataklık' suçundan cezaevine girdi. Bugün 21 yaşında olan 2 çocuk annesi Yeşim K., "Bu durumda olanlar çocuklarıyla ortada kalmamak için küçük yaşta evlenmesin" dedi.

Karapürçek'te yaşayan Günay K., 7 yıl önce 17 yaşındayken, 14 yaşındaki Yeşim K. ile evlendi. Yeşim K. bir yıl sonra çocuk dünyaya getirdi. Yeşim K.'nin, küçük yaşta çocuk dünyaya getirmesinin ardından soruşturma başlatıldı. 'Cinsel istismar' suçundan açılan kamu davası 2014 yılında sonuçlandı. Mahkeme, damat Günay K.'yi 8 yıl 6 ay, babası Güngör K. ve kayınpederi Ramazan Ç.'yi ise 'yardım ve yataklık' suçundan 4 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. 3 kişi tutuksuz yargılanırken, karar, ailenin başvurusu üzerine Yargıtay'a taşındı. 15 gün önce Yargıtay tarafından karar onanınca damat, baba ve kayınpederi cezaevine konuldu.

"7 YIL SONRA YAKTILAR BİZİ, MAHVETTİLER"

Şu anda 21 yaşında olan Yeşim K., kendi durumunda olanlara hayatlarının kararmaması için 'Evlenmeyin' çağrısı yaparak, "Babamı, eşimi aldılar, kayınpederimi aldılar, çok zor durumdayız. Ne yapalım biz? 2 çocukla ortada kaldım. 7 yıl sonra yaktılar bizi, mahvettiler. 2011'de evlendim, resmi nikah olmadan. Babam, kayınpederim istemedi ama biz birbirimizi sevdik, evlendik. O zaman almadılar içeriye, hiçbir şey de yapmadılar. 2 çocuğum oldu. 7 yıl sonra cezaevine girdi. Eşim cinsel istismardan, diğerleri yardım ve yataklıktan yargılandı. Böyle bir şey olur mu? Ben sevdim, ben 14'tüm o da 17 yaşındaydı. 8 sene ne yapacağım. Ben o zamana kadar ne yapacağım? 4 yıl babama verdiler, onun suçu ne? Çıksınlar istiyorum, bıktım artık, gözyaşım kurudu, içim yanıyor, eşimi istiyorum. Bizim kimsemiz yok, biz çok fakir insanlarız. Benim durumumda olanlar küçük yaşta evlenmesin, benim gibi ortada iki çocukla kalırlar" dedi.

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"DÜŞÜNMÜYORDUM BÖYLE OLACAĞINIZ"

Münevver K. ise böyle bir şey olacağını hiç düşünmediklerini belirterek, "Evlendiler, gittiler. Ben yalnız kaldım ne yapayım? Ben çoluk çocuğuma mı bakayım, bir tane asker var ona mı bakayım? 4 tane oğlum var. Eşim cezaevinde, oğlum cezaevinde, dünürüm cezaevinde biz ne yapacağız? Evlendiler, 7 yıl geçti. 2 tane çocuğu var oğlumun. Çocukları hasta, ben yalnız başıma ne yapacağım? Düşünmüyordum böyle olacağını. Eşimi istiyorum, oğlumu istiyorum, hepsi gelsin" diye konuştu.

DHA

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Bunun nesi cinsel istismar bu nası adelet.İkisininde yaşı tutmuyor.Ama fotoğraflardan bile bellinsevip evlenmiş belli bi yaşa girmişler.Daha ne aileyi dağıtıyorsuniz.Ne saçma bi adalettir bu
@kenan_gnydn_1987 suçun yaşı yok adaletten ne anlarsın köstepek.
iş işten geçmiş birbirlerinde memnunlar bu ceza ne alaka
7 yıldır bu durumun devam etmesine göz yuman yetkilileri de ceza verilmesi lazım. Kanunun kuralın adaletin olmadığı muz cumhuriyetlerine döndük.
Herkese aynı ceza verilecekse gayet yerinde bi karar ama sadece bu aileye istisna ise haksız bi karar
o çocuklara nasıl bakacaklar o kadına şimdi etrafındakiler ne gözle bakacak düğün yapıldığı zaman nerdeydi savcılar bunun adı yuvayı yıkmaktır he zorla evlendirilmiş olsaydı durum farklı ama öyle bişey yok Allah yardım etsin babasını kayınpederini kocasını almışlar zor
böyle adet olmaz böyle ceza olmaz bu ceza aileye zarar veriyor geç kalmış adalet nerdesin 7 yıldır o masum çocukları babasız bırakmak için mi gelmedin adalet
Geç gelen adelet böyle oluyor işte. Suçluyu koruyor, suçsuzu rezil ediyor.
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