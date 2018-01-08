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Külleri eleyerek cesetlerini arıyorlar! Onlardan geriye hiçbir şey kalmadı

YAŞAM HABERLERİ | 08.01.2018 20:34 | Son Güncelleme 6 saat önce

Kastamonu merkeze bağlı Bürme köyünde 29 Kasım’da çıkan yangın sonrasında kaybolan 5 kişilik Çataloğlu ailesini arama çalışması 40 gündür sürerken, yanan 2 evin enkazında dün gece cesetlerin kum elekleriyle arandığı ortaya çıktı.

Külleri eleyerek cesetlerini arıyorlar! Onlardan geriye hiçbir şey kalmadı

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, Çataloğlu ailesi üyelerinin izine 40 gündür ulaşılamadı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri arama çalışmalarını sürdürürken, dün gece saatlerinde yanan evlerin enkazlarında detaylı inceleme ve arama yaptı. Ekipler, Bürme köyünde yanan 2 evin enkazı ve altında bulunan patates kuyularından aldıkları küle dönmüş maddeleri kum eleğinden geçirerek cesetleri arama çalışması gerçekleştirdi. Ekipler ulaştıkları bazı yeni delilleri incelenmek üzere muhafaza altına alarak Adli Tıp Kurumu’na gönderdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Bürme köyü Kuzören Mahallesi’nde 29 Kasım günü çıkan yangında, Çataloğlu ailesine ait iki ev yandı. Evlerden birinde oturan Fazıl Çataloğlu ile eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar Çataloğlu’na yangından sonra ulaşılamadı. Evin enkazında yapılan çalışmalarda yanmış ceset bulundu.12 yaşındaki Serdar Çataloğlu’na ait olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Çataoğlu ailesine ait 4 büyükbaş hayvanın ağıllarında bulunduğu Erhan K. ve kardeşi Ersan K., 13 Aralık’ta tutuklandı.3 gün sonra da Erhan K.’nin kayınpederi Ali Ş. tutuklandı.

Yangın sonrası 5 kişilik ailenin kaybolduğu köyde tedirginlik
İki ev küle döndü: 5 kişilik aile kayıp
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Anahtar Kelimeler:
yangın Jandarma KASTAMONU çataloğlu ailesi

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
BIRAKIN ŞEHİRLERİ KÖYLERDE DAHİ CAN GÜVENLİĞİMİZ KALMADI... PEKİ BU VAHİM DURUMUN SEBEBİ KİM VEYA KİMLER?
bu dünya iyice kirlendi.
Aralık ayında 3 haber yapıldı olay ile ilgili. Ayın 14 17 ve 19 da. Katledildikleri ortaya çıkmış cesetleri de bulunmuş diye. Failler yakalanmış suçunu itiraf etmişler. Şimdiki yaptığınız haber ne amaçlı anlayamadım?!?
ARKADAŞ ARTIK KİMSE NE ÇİFTLİK YAPABİLİR NEDE 8S YERİ İS SAHİBİ HERKES HERKESİN ÖLDÜRME TAKIBINDE HERKES HERKES TEN KORKOYOR GÖZÜ VAR CEKEMEMEZLİK VAR HAİNLİK VAR KARDES KARDES TEN KORKUYOR HERKES ETRAFINDA KORKUYOR
Kastamonu????
Bu dünya hep kirliydi. Daha doğrusu insanoğlu varolduğundan beri.
Sanırım iyi takip edemediniz; Müge Anlı yaptığı program da konuya değinmişti. İlk önce Katillerin bulunduğunu ve Cesetleri bir uçurumdan atıldığını söylemişti. Olayın hırsızlık yapmak amacıyla yapıldığı falan buna benzer açıklamalarda bulundu yaptığı programda. Fakat daha sonra konuyu işlemekten vazgeçti. Sanırım SAVCI nın yapmış olduğu açıklamlardan sonra kamuoyunu yanıltmamak amacıyla.. Çünkü müge nin açıklamalarından sonra Savcı rahatsız oldu ve olayı çözmek için incelemeler devam etmektedir denildi.
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