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Mardin’de asayiş uygulaması: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2018 13:57 | Son Güncelleme

Mardin Emniyet Müdürlüğünce yapılan asayiş uygulamasında 7 kişi gözaltına alındı.Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde bağımlılık yapıcı madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Kızıltepe ve Derik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 47 kilo 39 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Mardin’de asayiş uygulaması: 7 gözaltı

Mardin Emniyet Müdürlüğünce yapılan asayiş uygulamasında 7 kişi gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde bağımlılık yapıcı madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Kızıltepe ve Derik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 47 kilo 39 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca 2 adet tezkeresiz av tüfeği, 48 fişek halinde bağımlılık yapıcı madde, 1 adet 9 milimetre tabanca şarjörü ve içerisinde 4 adet fişek ele geçirilmiş olup, terör örgütlerinin finans kaynakları olan uyuşturucu madde ticareti ve kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütmüş olduğumuz çalışmalar kararlılıkla devam edecektir” denildi.
Denetimler esnasında yakalanan 7 kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

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