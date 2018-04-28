Marulun içinden çıkan Yeşilistan sosyal medyayı salladı

İstanbul'da meydana geldiği iddia edilen olayda bir sosyal medya kullanıcısının diyete başlama hevesi Yeşilistan adı verilen bu sevimli kertenkele ile karşı karşıya gelmesine sebep oldu. Pazardan aldığı poşete sarılı marulu dolapta bir süre bekleten kullanıcı, salata yapmak için marulu yıkarken şoke oldu.

Marulun arasından donmuş kertenkeleyi fark eden kullanıcı, başına gelen olayı Twitter adresinden paylaştı. Bir çok kullanıcı da fotoğrafları alıntılayarak, "Marulun içinden çıkan yaratık" diye paylaştı.

YEŞİLİSTAN NEDİR?

Kertenkeleler alt takımından özkertenkeleler familyasından tümüyle yeşil yahut yeşil egemen gövde rengi olan Lacerta türünden kertenkelelerin halk arasındaki ortak adı. Bu isim ile anılan tüm kertenkeleler bilimsel olarak tek bir familya adı olmayıp tümüyle gövde rengi bütünsel yeşil yahut yeşil rengin çok yoğun ana renk olduğu en iri ve uzun boy kertenkelelerdir. Yeşilistanların genel olarak temsilcisi Lacerta Viridis cinsi olup diğeri Lacerta trilineata'dır. (Posta)

