Meteoroloji'den son dakika hava tahmini raporu! Hava durumu nasıl olacak?

Özellikle Marmara ve İç Anadolu'da sel baskınlarına neden olan, yer yer dolu şeklinde görülen yağışlar bugün de yurt genelinde etkili olacak.
Öte yandan, Meteoroloji tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu tahmin haritalarına göre Perşembe gününden itibaren Marmara ve Ege'de yağışlar yerini güneşli havaya bırakacak ve hava sıcaklıklarında da artış yaşanacak.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale ile İzmir'in kuzey kesimleri dışında ülke genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Göller yöresi, İç Anadolu'nun batısı, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli, Sivas, Bingöl, Muş, Ordu çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli (21-50 mm/m2), Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 mm/m2) olması bekleniyor.
İstanbul'da şiddetli yağmur etkili oluyor. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar koşarak kapalı alanlara sığındı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlerdir süren uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli yağış başladı. Şehri etkisi altına alan yağış bazı vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Biranda bastıran yağmurdan korunmak isteyen vatandaşların koşarak kapalı mekanlara sığındığı görüldü. Bazı vatandaşlar ise çantalarıyla kendilerini korumaya çalıştı. Özellikle Taksim ve Şişli'de etkisini gösteren yağmurun kent genelinde etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğlen saatlerinden akşam saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.
Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gece en düşük hava sıcaklığı Kars ve Erzurum'da 10, Ardahan'da 11, Ağrı'da 12, Erzincan ve Tunceli'de 14, Iğdır'da 18 derece olarak ölçüldü. Günün beklenen en yüksek sıcaklığının ise Iğdır'da 26, Tunceli'de 25, Erzincan 24, Ağrı'da 21, Erzurum'da 18, Kars ve Ardahan'da 17 derece olacağı kaydedildi.
Bölgede son 24 saatte metrekareye, Erzurum'da 11,08, Ardahan'da 4,6, Erzincan'da 3,2, Ağrı'da 0,5, Kars'ta 0,4 kilogram yağış düştü. Yetkililer, bölge genelinde sabah saatlerinden akşama kadar sürecek yer yer kuvvetli sağanak nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
Kocaeli'de kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinde Kocaeli il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirtildi. Açıklamada, yerel olarak kuvvetli olması beklenen (21-35 kg/m2) yağış dolayısıyla sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporuna göre İstanbul'da en yüksek sıcaklık cuma günü 28 derece olara hissedilecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdun genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'nun doğusunda yer yer güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
İstanbul: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
İzmir: Parçalı bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
Bursa: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Antalya: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Trabzon: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18
Diyarbakır: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!
Alaattin Çakıcı'dan dikkat çeken mektup! Erdoğan'a böyle seslendi!
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ağaca düşen yıldırım böyle görüntülendi
Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Berlin'e davet etti
Ankara'da operasyon! 'Cemil Çiçek' adına paylaşım yapan şüpheli yakalandı
'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi
Makam odasında ilginç görüntü
Paris'te evlendiler, balayı için Kato Dağı'na geldiler
Irina Shayk da estetik harikası çıktı! İşte kanıtı...
Instagram'ın büyük tuzağına dikkat
İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray'dan valilere sert tepki: Bedelini ödeyecekler
Okuyucu Yorumları 0 yorum