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Minibüs uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2018 22:14 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, zeytin toplamaktan gelen ve içerisinde aynı aileden 6 kişinin bulunduğu minibüs uçuruma yuvarlandı.

Minibüs uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 3 yaralı

Burhan CEYHAN-Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, zeytin toplamaktan gelen ve içerisinde aynı aileden 6 kişinin bulunduğu minibüs uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, bugün saat 18.30 sıralarında Çayırköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sabah saatlerinde zeytin toplamaya giden aynı aileden 6 kişi, akşam saatlerinde evlerine dönmek için minibüsle yola çıktı. Habip Seylan (30) yönetimindeki minibüs, Çayırköy Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yaklaşık 50 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık, AKUT ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen AKUT ekipleri minibüsün yuvarlandığı uçuruma inerek yaptığı kontrolde, minibüste yolcu olarak bulunan Leyla Seylan (38), Ayşe Seylan (80) ve Nimet Seylan'ın (15) hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüs şoförü Habip Seylan ile diğer yolcular Muhsin Seylan (32) ve Merve Seylan'ın (17) da yaralı olduğunu belirleyen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların tedavileri burada devam ederken, jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Minibüs uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 3 yaralıMinibüs uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 3 yaralıMinibüs uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 3 yaralıMinibüs uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 3 yaralı

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