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Minibüste engelli vatandaşı darp eden o caniler için karar verildi

YAŞAM HABERLERİ | 15.01.2018 18:17 | Son Güncelleme 1 saat önce

Adana'da toplu taşıma aracında engelliyi döven dört kişi "birden fazla kişiyle vücutta kırık oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Minibüste engelli vatandaşı darp eden o caniler için karar verildi

Adana'da toplu taşıma aracında işitme engelli Ağit Acun'u (20), darp eden Ahmet G. (20) ile arkadaşları Çağrı Can Ç. (20), İsmail K. (20) ve Ahmet B (19) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Cumhuriyet savcısı zalıların ifadesini alarak tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti.

Savcı sevk yazısında, kamera görüntüleri, mağdurun engelli olması, şüpheli sayısı, olayın gelişim şekli irdelendiğinde evine gitmek için dolmuşa binen engeli bir gencin tanımadığı kişiler tarafından vücudunda kırıklar oluşacak şekilde darp edilmesinin toplum vicdanında açtığı yara suçunun işlendiği hal ve koşullar nedeniyle meydana gelen kamu düzeninin bozulmasından dolayı 4 zanlının tutuklanmasını iskedi.

Zanlılar sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğinde "birden fazla kişiyle vücutta kırık, oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

BAKAN KAYA TELEFONLA GÖRÜŞMÜŞTÜ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, Adana’da saldırıya uğrayan işitme engelli Agit Acun’un ailesiyle telefonda görüşmüştü.

Toplu ulaşım aracında 4 magandanın saldırısına maruz kalan gencin ağabeyi İsmail Acun ile telefonda görüşen Bakan Kaya, "Böyle bir olayı keskinle kabul etmiyoruz. Olayın takipçisiyiz" demişti.

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