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Misafirliğe giden anneye 'modern hırsız' şoku

YAŞAM HABERLERİ | 05.01.2018 13:43 | Son Güncelleme 42 dakika önce

Yakalanan 18 yaşındaki hırsız şüphelisi genç kızın modern giyimli olması dikkat çekerken, rahat tavırları da bu kadarına pes dedirtti

Antalya'da 1,5 yaşındaki oğlunu uyuttuktan sonra alt komşuya misafirliğe giden anne, eve döndüğünde 3 kadın hırsızla karşı karşıya geldi. Kaçmaya başlayan hırsızlardan birisini yakalayabilen anne, kaçan diğer hırsızların çaldığı altın yüzüklerini ise kurtaramadı.

İHA'nın haberine göre olay, dün 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesindeki 3 katlı bir apartmanın 2. Katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 25 yaşında 2 çocuk annesi İsmet Aslan, 1,5 yaşındaki oğlu Yasin Aslan'ı uyuttuktan sonra dış kapıyı kapatarak 10 dakikalığına alt komşusuna indi. Bu sırada apartmana giren kimliği belirsiz 3 kadın, Aslan'ın kapısını açıp evin içerisine girdi. Hırsızlar, Aslan'a ait 2 altın yüzüğü aldıkları sırada, evine çıkan anne İsmet Aslan kapıyı açtığında içeride bir kadının olduğunu gördü. Aslan'ın çığlık atması üzerine hırsızlar kaçmaya başladı. Kapıda olan Aslan ise kaçan hırsız şüphelilerinden 18 yaşındaki Marziye V. isimli genç kızı yakaladı, diğer komşular da genç kızın kaçmaması için Aslan'a yardımcı oldu.

MODERN GİYİMLİ, RAHAT HIRSIZ

Olayın ardından Aslan 155'i aradı. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis, Aslan'ın yakaladığı Marziye V.'yi gözaltına aldı. Ev ve çevresinde inceleme başlatan polis, Aslan'a ait 2 yüzüğü çalıp kaçan 2 şüpheli kadın için çevrede araştırma başlattı. Giyimi oldukça modern görünen genç kızın rahat tavırları ise dikkat çekti.

Kucağında neler olduğuna anlam veremeyen oğluyla olayın şokunda olduğu gözlenen İsmet Aslan, "O sırada komşuma misafirler gelmişti, aşağıya indim. Yukarıdan sesler geldiğini fark ettim ve kapıyı açınca benim sesime oğlum uyandı. Benim bağırmamla birlikte 3 hırsız kaçmaya başladı ama birisini yakaladım. 2 tane yüzüğümü almışlar fakat yüzükler diğer hırsızlarda" dedi.

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Antalya hırsız anne

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
benim türbanlı bacılarım hırsızlıkta yaparmış
@bjk12386 bunlar kimliklerini gizlemek izin kapalı giyiniyorlar kuş beyin, bak şimdi olaya öyle yaklaşırsak kerhanede çalışanlar da açık saçık anladın sen olayı
modern aktrro
@benav_2016 ulan bi bitmeniz, ne alakaaaa
nerden biliyon terbiyesiz
HIRSIZLIĞI YASAL BİR MESLEK HALİNE GETİRDİLER. HARAM OLSUN BU AKAPE PARTİSİ VE YÖNETİCİLERİNE. İKİ ELİM YAKALARINDA OLSUN, BUNUN HESABINI BİR GÜN HALKA MUTLAKA VERECEKLER.
allah belanızı versin..güya türbanlı saçı kapalı...giyim kuşam öyle..al sana türban istismarcısı..şimdi bütün türbanlılar ayvayı yedi..hepsi ''hırsız'' oldu !!!!!!
modern mi? siz modernin ne olduğunu bilmiyorsunuz!
tabikide rahat olcaklar hırsızlıgın bi yaptırımı yokki 2aglayıp sızlancak tututksuz yargılanmak üzere beraat adamların mesleyi bu tabikide rahat olcak cezalar caydırıcı deyilki içeri girse ne olcak o yüzüklerini çaldmış oldu gu aylenin ödemiş oldugu vergilerle kıral faysal gibi yaşıcaklar
hel şu sonradan görme türbanlı kapalılar dah çok türedi üstü başka altı başka
antalya da bu tiple mi oturuyorlar
Ne kadar rahat bir ülke olduk aptal kadın sen giden 2 yüzüğüne uzulecegine nasıl bir annesini onu sorgula ya bebeğini çalsaydilar
Kocanı çağıracaktın ona iki fişek atacaktı polise be gerek
bu kanunlar ve mahkemeler ne zaman hırsızlığa hak ettikleri cezayı verecek lanet olsun.olacağı şu mahkeme tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakacak sonraki mahkemelerin hiçbirine hırsız gelmeyecek ve bulunamıyacak ancak mağdur ev sahibi devamlı mahkemeye gidip gelecek.bıkıp gitmezse hakim zorla getirtme çıkartıp polis tarafından getirilecek.bir yakınımın başına gelen buydu.
YAKALA YARIN SERBEST KALIR SONRA KAPINA GELİP SENİ TEHDİT EDER.ŞİKAYETİNİ GERİ AL DİYE..YURDUM HALİ BU YANİİ
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