Modern çağın hırsızlığı: Dijital vurgun

Dolandırıcılar hem sahada hem de bilgisayar başında binbir çeşit yöntemle tuzağa çekiyor. Yöntemlerini sürekli yenileyip teknolojik dolandırıcılık yapıyorlar. Yeni nesil dijital dolandırıcıların yöntemleri arasında bir aydır Türkiye'nin gündeminde olan Çiftlik Bank ve Bitcoin vurgunları da var.

SANAL PARA BİTCOİN VE ÇALINAN HAYALLER



Kripto Para Borsaları'na üye olan Bitcoin sahipleri, sosyal medyadaki Bitcoin gruplarına dolandırıcılar tarafından "Fazla sanal para kazanma vaadi" ve reklamları ile çekiliyor. Gruplara üye olan kişiler, dolandırıcılar tarafından oluşturulan WhatsApp gruplarına davet alıyor. Yeni üyeler ile yaptıkları yazışmalarda Bitcoin sahipleri hakkında bilgi toplayan dijital vurguncular, hedeflerine aldıkları kişilerin fotoğraflarına ulaşıyor ve kişisel bilgilerini topluyor. Farklı bahanelerle kimlik bilgilerini istiyorlar.

KART BİLGİLERİYLE 'MAİL ORDER' HIRSIZLIĞI



Siber Polisi, geçen yıl binlerce kişinin kredi kartı bilgilerini ele geçirerek "Mail Order" sistemi üzerinden 2 milyon liralık alışveriş yapan 21 kişilik bir çeteyi çökertmişti. İstanbul Siber Polisi'nin Mail Order soruşturmaları; genellikle kart bilgilerinin çalındığını belirten ve banka hesaplarından ödeme yapıldığını belirten mağdurların şikayeti üzerine açılıyor. Sahte mühür ve evraklarla şirketler kuran dolandırıcılar, bilgisayar korsanı hacker çete üyelerinin yardımı ile insanların kart bilgilerini ele geçiriyor.