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Ocak ayında Bodrum'da denize girdiler

YAŞAM HABERLERİ | 09.01.2018 19:06 | Son Güncelleme 1 saat önce

Bodrum’da güzel havayı fırsat bilenler, sahil ve parklara akın etti,güneşin tadını çıkardı.

Ocak ayında Bodrum'da denize girdiler

Bodrum’da bugün öğleden sonra yüzünü gösteren güneşli hava, yüz güldürdü. 18 derece hava, 17 derece deniz suyu sıcaklığının ölçüldüğü ilçede, az sayıdaki yabancı turist, Kumbahçe Plajı’nda denize girerek güneşlendi.

Sahile mayosuz gelenler ise pişman oldu. Paçalarını sıvayan birçok kişi, suda yürüyüş yaparak kış ortasında deniz keyfi yaşarken, bazıları da kumsalda yatıp güneşli ve güzel havanın tadını çıkardı. Çocuklar ise plajda oynadı, güneşlendi.

Evli ve bir çocuk annesi Aytül Bardak (40), "Bodrum her mevsim çok güzel, ancak ocak ayının bu günlerinde, bu sıcaklığa her zaman rastlayamıyoruz. Bugün sıra dışı bir sıcaklık var. Biz de oğlumla bu güzel havanın tadını çıkardık" dedi.

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deniz bodrum sahil ocak ayı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
KIBRIS RUM KESİMİNİ ALICAZ ; BODRUM'UN, ÇORUM'UN, ERZURUM'UN ADINI DEĞİŞTİRİCEZ
BU HAREKETLERİ BENİM İNSANIM YAPSA TEFE KOYARLAR YABANCI YAPARSA OLAY OLUR GÜZELLİK OLUR VAYYYYY BEEEE ONLAR AKILLI YAAA BENİM İNSANIM NE DERSENİZ ARTIK
virileri; ya arkadaş bu mevsimde benim insanım denize giremiyor elin gavurlarını denize sokuyorlar diyecek diye utanıyorum :=) çok güzel benim ülkem be ya! ama tadını çıkarmayı bilene...
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