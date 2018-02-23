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Otobüste engelli kıza dehşeti yaşattılar!

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2018 07:00 | Son Güncelleme

İstanbul'da bulunan Bayrampaşa'da otogarında otobüse aldıkları işitme engelli genç kıza cinsel saldırıda bulundukları iddiasıyla yargılanan şoförlerden Mehmet E.’nin 27 yıl, Serhat O.’nun ise 21 yıl hapsi istendi.

20 yaşındaki yüzde 40 işitme engelli E.S. adlı genç kız, 2 Aralık 2016’da İstanbul Bayrampaşa’daki Büyük İstanbul Otogarı’nda dehşet dolu bir gece yaşadı. Ünlü bir otobüs firmasında çalışan 2 şoför, genç kıza cinsel saldırıda bulundu. Yaşanan saldırının ardından şoför Mehmet E. (45) ile Serhat O. (37) hakkında yüzde 40 işitme engelli E.S.’ye (20) cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından dava açılmıştı.

"TERMOSLA BAŞINA VURDULAR"

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmaya, sanıklar Mehmet E. ve Serhat O. ile şikâyetçi E.S. avukatlarıyla birlikte katıldı. Duruşma savcısı, sanıklardan Mehmet E.’ye cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 27 yıl hapis cezası verilmesini, Serhat O.’nun ise cinsel saldırı suçuna yardım etmek ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 21 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Habertürk'te yer alan habere göre, mütalaasını veren savcı, Serhat O.’nun kullandığı otobüsün elinde çantaları ile yol kenarında bekleyen E.S.’yi görünce durduğunu, diğer sanık Mehmet E.’nin de Beşiktaş’a gitmek istediğini söyleyen genç kıza işleri bitince metroya bırakabileceklerini söylediğini belirtti. Mehmet E.’nin otobüsün arka tarafında genç kıza saldırdığını, direnince termosla kafasına vurduğunu ifade eden savcı, E.S.’nin otobüsten inmesine engel olan sanıklardan Mehmet E.’nin cinsel saldırıda bulunduğunu, diğer sanığın da gülerek otobüsün kapılarını kilitlediğini dile getirdi. Savcı, E.S.’nin metroya bırakıldıktan sonra hemen özel güvenliğe “tecavüze uğradığını” söylediğini vurguladı. Sanıkların E.S.’nin 200 TL para karşılığında birlikte olmayı kabul ettiği yönündeki ifadelerine itibar edilmemesi gerektiği kaydeden savcı, cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme, davaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın da mağdur E.S. yanında davaya katılmasını kabul ederek duruşmayı erteledi.

"İSTANBUL GÜVENSİZ BİR YER"

Uzun süre servis bekledikten sonra yanında sanıkların kullandığı otobüsün durduğunu belirten E.S., o gün yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

“Bana Mehmet adlı kişi ‘Gittiğin yere bırakalım’ dedi. Metro ile gideceğimi söylememe rağmen samimiyetlerine güvenerek bindim. Mehmet bana İstanbul’un kötü ve güvensiz bir yer olduğunu belirterek başıma bir şey gelirse aramam için cep telefonunu verdi. Mehmet E. saldırmak istedi. Direndim, bağırdım. Boğazımı sıktı. Termosla kafama vurdu. Diğer şoför ise bizi izleyip gülüyordu. Mehmet E. otobüsün perdelerini kapattı, 31-32 No’lu koltukta ‘Bağırırsan öldürürüm’ diyerek tecavüz etti.”

E.S. sanıkların çantasından 400 TL de parasını çaldıklarını ileri sürmüştü. Sanıklar ise para karşılığı ilişki iddiasında bulunmuştu.

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
Herkes Şöför olamasın, toplu taşıma ve taksi şöförleri için çok ciddi ahlaki eğitim ve sınav şartı olmalı. Gittikçe daha miğde bulandırıcı bir ülke oluyoruz..
idam edilsinler derhal
İdam istiyoruz
BUNE YA ALLAH AŞKINA KİM HAKSIZSA İNŞALLAH CEZASINI BULUR.
İşte akp Türkiye'si.
Dün İran da çocuğa tecavüz eden bir adamın idam ediliş videosunu izledim. Video bana açık açık idamın çözüm olmadığını anlattı. Çünkü idama rağmen bu adam bu pisliği yaptı. Çözüm idam değil arkadaşlar insanlara eğitim lazım, psikolik tedavi edilmesi lazım. Çocuklarımıza şiddeti aşılamamak lazım. Ailelere çok büyük işler düşüyor bu konu da.
şirketin isminide verin
DÜŞÜNÜN Kİ İDAM VAR AĞIR CEZALAR VAR para karşılığı kadınla ilişkiye giriliyor ve sonra kadın 'ya 2 katını ver yada tecavüz ettiler derim idam edlirsin' diye tehdit ediyor. çık içinden çıkabilirsen . Fuhuşun serbest olduğu ülkede herşey olur !
Otobüs firmasını da bilmek bizim hakkımız kime güveneceğimizi bilmek en doğal hakkımız
İDAMMMMM
Mağlum firma
burdada oldu engelli kıza defalarca tecavüz ettiler, sonra 2 ayda serbest kaldılar, kızın babasına para verdiler
hayaller 27 yıl. gerçekler denetimli serbestlik!!!
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